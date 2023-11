Comenzó la última fecha del «Night» en el Complejo La City

Este martes se puso en marcha la última fecha del torneo nocturno en La City. En la misma se consagraron como campeones, Deportivo Gambeta en la «A», La Ramada en la «B», NC Neumáticos en la «C» y LB Servicios en la «D». El jueves se cierra la fecha 11 y se juegan dos partidos por la «Supercopa BUD».

Se disputó el comienzo de la última fecha, donde en la «A» Deportivo Gambeta ya se había coronado por primera vez como campeón, tuvo su merecido festejo y terminó goleando a Expreso Carena por 5 a 2 con una actuación «magistral» de Andrés Miquere, por supuesto bien acompañado por «pelu» González.

Por otra parte en la «B», la definición estuvo tremendo, el puntero La Ramada, caía ante Parador 70 por 1 a 0 con gol de «cacho» Alamo pero sobre el final del primer tiempo apareció César «pela» Pagnucco y marcó el 1 a 1. En el complemento «chicho» Miño puso el 2 a 1 para la «láctea» y Gonza Raffo marcó el 3 a 1 dándole la cuarta estrella a La Ramada. Y por si fuera poco el jueves juegan ante Manos de Tijera por la «Supercopa BUD».

Mientras que por la «C» estaba todo definido NC Neumáticos volvió a ganar y se quedó con la quinta estrella, puntaje ideal y campeón de forma invicta, otro torneo perfecto. En tanto que en la «D», LB Servicios ya se había coronado por primera vez en La City y se relajó y cayó por 2 a 1 ante Los Pibes que lograron el ascenso.

Estos fueron los resultados y lo que resta:

A NIGHT

VICTOR HUGO MUEBLES 3 – MANOS DE TIJERA 0

EXPRESO CARENA 2 – DEPORTIVO GAMBETA 5

HULK GYM 4 – LA BANDA DE FRANCK 2

9 NOVIEMBRE, 2023 APUKA TUR VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 4

9 NOVIEMBRE, 2023 KINESIO CENTER VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

EL MOLINO 4 – STUDIO SOFT 4

DE ZURDA 3 – AGENCIA LA GANADORA 0

LA RAMADA 3 – PARADOR 70 1

EL BUEN PIQUE 1 – MI ABUELA MARTA 1

9 NOVIEMBRE, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS EL 69 8:00 PM CANCHA 4

C NIGHT

NC NEUMATICOS 3 – MALARIA F.C. 0

AGROVET 4 – LOS JAGUARES 2

9 NOVIEMBRE, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS CANDILEJAS F.C. 8:00 PM CANCHA 2

9 NOVIEMBRE, 2023 ATLETICO CAVOUR VS PLANTERIA MI JARDIN 10:00 PM CANCHA 2

9 NOVIEMBRE, 2023 MARMOLERIA GRAN MAR VS PANADERIA BRISA 10:00 PM CANCHA 4

D NIGHT

LB SERVICIOS 1 – LOS PIBES 2

BERLIN BARBERIA 3 – LA MARIONETA 0

9 NOVIEMBRE, 2023 ROTI ELI VS RIMOR SRL 8:00 PM CANCHA 1

9 NOVIEMBRE, 2023 ARGENTINO (SAN BERNARDO) VS GYE S.R.L. 9:00 PM CANCHA 2

9 NOVIEMBRE, 2023 FORTALEZA F.C. VS FLETES IVAN 10:00 PM CANCHA 1

Jueves 9 de Noviembre

SUPERCOPA BUD

Cancha 3

MANOS DE TIJERA VS LA RAMADA 20.30 – CATEGORIA A

HULK GYM VS NC NEUMATICOS 21.30 – CATEGORIA B