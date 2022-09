Comenzó la tercera fecha del torneo «Seven» en La City

Con 13 encuentros se puso en marcha la tercera fecha del torneo nocturno «Seven Audiovisual» en La City. La misma se cierra este jueves 29 de septiembre desde las 20 horas con 14 partidos.

La tercera fecha arrancó con todo, partidazos en la «A», donde uno de los punteros Expreso Carena sufrió demasiado para derrotar a Sanitarios Fachini, donde para destacar el tremendo golazo de «tato» Barrios de tiro libre que la clavó en el ángulo para los «sanitaristas». Por la misma Apuka derrotó a en un partidazo a La Banda de Franck y ésta segundo. Además Hulk «bailó» a Palo Cruz y también pelea arriba.

En la «B» Team Pro le metió 7 a VH Muebles y Lírico 5 a Taller Integral. Por otra parte en la «C» partidazo entre Studio Soft y Kinesio Center donde hubo un final para el «infarto», lo ganaba con un tiro libre Studio Soft pero tras un penal agarró la pelota «caliente» el gran «boli» Gómez y la cambió por gol y consiguió el empate. Por la misma Demonte Arquitectura goleó a Round Up y para destacar como Messi anoche marcó 2 goles ante Jamaica, el que no quiso ser menos fue «poli» Gualini que marcó 2 y de cabeza algo que para muchos es «increíble».

Estos son los resultados:

VIDRIERIA CERSU 2 – MAFFESONI MUEBLES 1

SANITARIOS FACHINI 2 – EXPRESO CARENA 3

EL REJUNTE 1 – SOBRERO MUEBLES 2

XFLIGHT 0 – EL 69 6

LA BANDA DE FRANCK 2 – APUKA TUR 3

TEAM PRO 7 – VICTOR HUGO MUEBLES 0

DEPORTIVO GAMBETA 1 – TENIENTE DAN 2

DEMONTE ARQUITECTURA 4 – ROUND UP 0

HULK GYM 6 – PALO CRUZ 2

LA SCALONETA 2 – CASTE BEBIDAS 2

TALLER INTEGRAL 2 – LIRICO 5

STUDIO SOFT 3 – KINESIO CENTER 3

LOS GLADIADORES 2 – HUGES FC 1

Esto es lo que resta

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

CANCHA 1

PANADERIA BRISA VS LA BOTONETA 20 HS

LA ESCARAPELA VS CAPRI SILLONES 21 HS

PARA QUE TE TRAJE VS TIENDA MURAT 22 HS

CANCHA 3

INTER DEL GORDO ALEGRE VS GUSMA SA 20 HS

SUPER MAYO VS FERRO FC 21 HS

SACACHISPAS VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 4

AGENCIA LA GANADORA VS DEPORTIVO SANTA FE 20 HS

ASTON BIRRA VS ZINGUERIA OGGIER 21 HS

FIMACO VS RECICLADOS ESPERANZA 22 HS

CANCHA 5

LA PERRADA VS BARRANCA 20 HS

HUMBOLDT FC VS LA RAMBLA 21 HS

CANCHA 2

CERVEZA A AMADEUSS VS PARIS SAN FERNE 20 HS

INDIRECTO FC VS MANOS DE TIJERA 21 HS

MI ABUELA MARTA VS EL MOLINO 22 HS