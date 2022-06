Comenzó la tercera fecha del «Night» en La City

Con 9 encuentros se puso en marcha la tercera fecha del torneo «Night» en el complejo La City. La misma tendrá continuidad este miércoles y se cerrará el jueves 24 de junio.

En el inicio de otra fecha del torneo nocturno, dejó al líder de la «A» La Banda de Franck ganando a Paprika en un partido bárbaro. Por otra parte en la «B» Hulk Gym dio la gran noticia de la fecha y del torneo, le ganó a Expreso Carena y le quito el invicto.

Por otra parte en la «C» Ferro goleó a La Botoneta y Empalme hizo lo propio con Round Up. Mientras que por la «D» La Perrada le ganó a Demonte en otro partido lleno de goles.

Todos los resultados y lo que resta:

LA PERRADA FC 6 – DEMONTE ARQUITECTURA 4

HULK GYM 3 – EXPRESO CARENA 1

STUDIO SOFT 1 – INDIRECTO FC 1

PAPRIKA 3 – LA BANDA DE FRANCK 4

LA BOTONETA 3 – FERRO FC 5

LA TERMI 0 – HUMBOLDT FC 6

CARRI EL MONO 2 – SOBRERO MUEBLES 2

SMART SUPLEMENTOS 4 – CENTRAL CORDOBA 4

EMPALME FC 3 – ROUND UP 1

Miércoles 22 de Junio

CANCHA 2

PANADERIA BRISA VS LA MANUCHO FC 20 HS

MAY DAY VS BERLIN BARBERIA 21 HS

REAL BAÑIL VS PENDEVIEJOS 22 HS

CANCHA 3

INTER DEL GORDO ALEGRE VS TALLER INTEGRAL 20 HS

NC NEUMATICOS VS DEPORTIVO GAMEBETA 21 HS

CANCHA 4

ZINGUERIA OGGIER VS FEIJO Y LOS REYES 20 HS

CAPRI SILLONES VS ATLETICO CAVOUR 21 HS

JA CONSTRUCCIONES VS VH MUEBLES 22 HS

Jueves 23 de Junio

CANCHA 1

EL 69 VS TODO PELOTA 20 HS

PALO CRUZ VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

LOCURA 22 (VER NOMBRE QUIEN ENTRA) VS GONELA FC 22 HS

CANCHA 3

PARIS SAN FERNE VS CASTE BEBIDAS 20 HS

TEAM PRO VS APUKA TUR 21 HS

ASTON BIRRA FC VS DREAM TEAM 22 HS

CANCHA 4

SUPER MAYO VS MARMOLERIA GRAN MAR 20 HS

LA SCALONETA VS LA ESCARAPELA 21 HS

GUSMA SA VS MANOS DE TIJERA 22 HS