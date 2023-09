Comenzó la sexta fecha del «Night» en el Complejo La City

Se puso en marcha otra fecha más del torneo nocturno en La City. En la misma se marcaron 60 goles. La sexta se cierra el jueves 21 desde las 20 horas y se disputarán 17 partidos.

La sexta fecha del «Night» comenzó con los triunfos de los punteros de la «A», Expreso Carena «vapuleó» a Hulk y Deportivo Gambeta tuvo que «laburar» demasiado para derrotar Víctor Hugo Muebles y ambos mandan con puntaje ideal. Además la gran nota la dio Palo Cruz que le ganó a La Banda de Franck y sale del fondo.

Mientras que en la «B», De Zurda goleó a Mi Abuela Marta con un «hat trick» del «pistolero» Luciano Burguener y se subió a la punta junto a El Buen Pique que juega el día jueves.

La otra gran sorpresas de la noche, la dio Los Amigos que goleó a uno de los punteros de la «E» Los Palmeiras y si el jueves SyC Sublimados gana quedará en la cima en «soledad». Mientras que por la «F», Los Apaches le ganaron a GAO y manda en la categoría.

Estos fueron los resultados y lo que resta:

A NIGHT

PALO CRUZ 3 – LA BANDA DE FRANCK 2

HULK GYM 0 – EXPRESO CARENA 5

VICTOR HUGO MUEBLES 1 – DEPORTIVO GAMBETA 2

21 SEPTIEMBRE, 2023 LA ESCARAPELA VS MANOS DE TIJERA 9:00 PM CANCHA 3

21 SEPTIEMBRE, 2023 KINESIO CENTER VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 1

B NIGHT

DE ZURDA 4 – MI ABUELA MARTA 1

EL MOLINO 1 – DEMONTE ARQUITECTURA 0

AGENCIA LA GANADORA 5 – STUDIO SOFT 1

21 SEPTIEMBRE, 2023 LA RAMADA VS CAPRI F.C. 8:00 PM CANCHA 4

21 SEPTIEMBRE, 2023 EL BUEN PIQUE VS FERRO FOR EVER 9:00 PM CANCHA 4

21 SEPTIEMBRE, 2023 EL 69 VS PARADOR 70 10:00 PM CANCHA 7

C NIGHT

CANDILEJAS F.C. 1 – MALARIA F.C. 1

AGROVET 3 – LA JUVE DE CANDIOTI 4

21 SEPTIEMBRE, 2023 MARMOLERIA GRAN MAR VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 8:00 PM CANCHA 8

21 SEPTIEMBRE, 2023 PLANTERIA MI JARDIN VS LOS JAGUARES 10:00 PM CANCHA 5

21 SEPTIEMBRE, 2023 ATLETICO CAVOUR VS PANADERIA BRISA 10:00 PM CANCHA 8

D NIGHT

GYE S.R.L. 2 – FARMACIA BORBOGNO 2

FLETES IVAN 4 – RIMOR SRL 6

21 SEPTIEMBRE, 2023 ROTI ELI VS LB SERVICIOS 8:00 PM CANCHA 1

21 SEPTIEMBRE, 2023 PILAR F.C. VS FORTALEZA F.C. 8:00 PM CANCHA 6

21 SEPTIEMBRE, 2023 ARGENTINO (SAN BERNARDO) VS LA MARIONETA 9:00 PM CANCHA 5

21 SEPTIEMBRE, 2023 BERLIN BARBERIA VS LOS PIBES 9:00 PM CANCHA 7

E NIGHT

LOS AMIGOS F.C. 5 – LOS PALMEIRAS F.C. 1

21 SEPTIEMBRE, 2023 INDIRECTO F.C. VS LA FERMANETA 8:00 PM CANCHA 3

21 SEPTIEMBRE, 2023 EL ARGENTINO VS VERDULERIA EL LITO 9:00 PM CANCHA 6

21 SEPTIEMBRE, 2023 PAIVA F.C. VS SYC SUBLIMADOS 9:00 PM CANCHA 8

F NIGHT

GOMERIA LAUTARO 0 – ATLETICO ESPERANZA 1

SONIDOS E ILUMINACION GAO 0 – LOS APACHES 2

METALURGICA BUTARELLI 1 – REAL BARRIL F.C. 3

21 SEPTIEMBRE, 2023 CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 7

21 SEPTIEMBRE, 2023 ULTIMATE MOSTOLES VS RUSTICOS LP 8:00 PM CANCHA 5