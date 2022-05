Comenzó la séptima fecha del torneo «Night» en La City

Este martes se puso en marcha una nueva fecha en el Complejo La City. La séptima comenzó con 73 goles y ya hay equipos que se perfilan para ser campeones. La fecha se cierra este jueves 12 desde las 20 horas.

De arranque en la séptima dejó el gran triunfo de Sanitarios Fachini que aplastó a Deportivo Gambeta y se alejó a cuatro puntos de la cima, cabe aclarar que NC Neumáticos juega el día jueves y se puede poner a dos. Además Palo Cruz ganó y se quiere alejar del fondo de la tabla.

Mientras que en la «B», la punta está que arde, uno de los punteros Paprika le marcó 13 a J. A. y sigue en la cima junto a Atlético Cavour que le costo bastante pero derrotó a APC y también está arriba. El escolta es Super Mayo que aplastó a Gomería Lautaro.

Por otra parte en la «C», se jugó el partido de la fecha, el puntero Expreso Carena se enfrentaba a uno de los escoltas Hulk Gym y el partido fue bárbaro y terminó con un triunfazo del «expreso» que sigue en la cima en «soledad». Mientras que por la «D», Paris San Ferné derrotó a Empalme F.C. y sigue en lo más alto y se encamina al título.

Todos los resultados y lo que se viene:

CATEGORÍA «A»

SANITARIOS FACHINI 6 – DEPORTIVO GAMBETA 0

V.H. MUEBLES 0 – PALO CRUZ 3

12 MAYO, 2022 SMART SUPLEMENTOS VS LA BANDA DE FRANCK 8:00 PM CANCHA 2

12 MAYO, 2022 AURELIO VS NC NEUMÁTICOS 8:00 PM CANCHA 1

12 MAYO, 2022 CAPRI SILLONES VS MARMOLERÍA GRAN MAR 8:00 PM CANCHA 5

CATEGORÍA «B»

SUPER MAYO 11 – GOMERÍA LAUTARO 1

PAPRIKA 13 – J.A. CONSTRUCCIONES 1

APC 2 – ATLÉTICO CAVOUR 5

12 MAYO, 2022 CENTRAL CÓRDOBA VS VERDULERÍA DON ERNESTO 10:00 PM CANCHA 6

12 MAYO, 2022 EL ABUELO VERÓN VS LA SCALONETA 10:00 PM CANCHA 5

CATEGORÍA «C»

CASTE BEBIDAS 1 – INDIRECTO FC 5

HULK GYM 3 – EXPRESO CARENA 4

12 MAYO, 2022 TEAM PRO VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 2

12 MAYO, 2022 GONELLA F.C. VS BERLÍN BARBERÍA 9:00 PM CANCHA 5

12 MAYO, 2022 INTER DEL GORDO ALEGRE VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 1

CATEGORÍA «D»

EMPALME F.C. 3 – PARIS SAN FERNÉ 5

FERRO F.C. 5 – TALLER INTEGRAL 5

12 MAYO, 2022 LOCURA22 F.C. VS VINELLI F.C. 8:00 PM CANCHA 6

12 MAYO, 2022 LA MANUCHO F.C. VS LA BOTONETA 9:00 PM CANCHA 6

12 MAYO, 2022 MAYDAY VS MERO STYLE 10:00 PM CANCHA 2

12 MAYO, 2022 ROUND UP F.C. VS LEO ABERTURAS 10:00 PM CANCHA 1