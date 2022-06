Comenzó la segunda fecha del «Night» en La City

En el inicio de la segunda fecha del «Night» tuvo partidazos como el gran triunfo de La Banda de Franck que goleó a Gran Mar por la «A» y por la misma Deportivo Gambeta le ganó a Paprika en otro juego bárbaro.

Pero lo mejor estuvo en la «B» Expreso Carena se enfrentó a Apuka Tur y fue un juego estupendo, con muchas llegadas y situaciones en los arcos. todo terminó en «tablas». Por la misma Hulk aplastó a Central Córdoba. Por otra parte, otro juego que no tuvo desperdicio, Carri «El Mono» igualó en 4 con Humboldt F.C.

MARMOLERÍA “GRAN MAR” 2 – LA BANDA DE FRANCK 7

PAPRIKA 1 – DEPORTIVO GAMBETA 2

15 JUNIO, 2022 NC NEUMÁTICOS VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 4

15 JUNIO, 2022 SUPER MAYO VS ATLÉTICO CAVOUR 9:00 PM CANCHA 2

16 JUNIO, 2022 CAPRI SILLONES VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

APUKA TUR 1 – EXPRESO CARENA 1 HULK GYM 6 – CENTRAL CÓRDOBA 1 15 JUNIO, 2022 LA SCALONETA VS V.H. MUEBLES 8:00 PM CANCHA 4 15 JUNIO, 2022 TEAM PRO VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 1 15 JUNIO, 2022 SMART SUPLEMENTOS VS J.A. CONSTRUCCIONES 10:00 PM CANCHA 4

INTER DEL GORDO ALEGRE 6 – CASTE BEBIDAS 3

15 JUNIO, 2022 TALLER INTEGRAL VS ROUND UP F.C. 8:00 PM CANCHA 2

16 JUNIO, 2022 PARIS SAN FERNÉ VS BERLÍN BARBERÍA 8:00 PM CANCHA 2

16 JUNIO, 2022 LA BOTONETA VS MAYDAY 9:00 PM CANCHA 2

16 JUNIO, 2022 EMPALME F.C. VS FERRO F.C. 10:00 PM CANCHA 3

D NIGHT

GUSMA S.A. 6 – LA MANUCHO F.C. 1

LOCURA 22 F.C. 0 – INDIRECTO F.C. 3

16 JUNIO, 2022 DEMONTE ARQUITECTURA VS MANOS DE TIJERA 8:00 PM CANCHA 4

16 JUNIO, 2022 LA PERRADA F.C. VS GONELLA F.C. 8:00 PM CANCHA 3

16 JUNIO, 2022 PANADERÍA BRISA VS LEO ABERTURAS 9:00 PM CANCHA 4