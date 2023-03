Comenzó la octava del torneo nocturno en La City

Se puso en marcha otra fecha del torneo «Furor Indumentaria» en el Complejo La City. En el inicio se marcaron 75 goles en los 14 encuentros que se disputaron. La octava se cierra este jueves desde las 20 horas.

La octava inició con un tremendo partidazo por la «A» entre Paris San Ferné que comenzó ganado con dos goles de Fran Fernández sobre La Banda de Franck pero los de la vecina localidad se recuperaron y sobre el final con un golazo de tiro libre de Nico Munarriz, además luego casi lo gana tras una descomunal jugada de «Nico» con caño con pisada para adelante, para dejar en el camino a su marcador, luego enganche y otro caño «hermoso» y centro atrás que nadie pudo conectar. Por la misma un día ganó Hulk y lo hizo goleando a Deportivo Gambeta con tres goles del «pela» Godoy, dos de Fede Baronetti y puso cifras definitivas «nacho» Portmann.

Por otra parte en la «B» La Perrada dio la gran nota al bajar a Studio Soft uno de los animadores de la división. Además Capri goleó a Super Mayo y sueña con quedarse en la categoría. En tanto en la «C» El 69 le metió 9 a Indirecto en la mayor goleada de la jornada.

Y en la «D», el puntero Atlético Cavour igualó con Agencia Tenefe y sigue en la cima. Mientras que en la última categoría, Rey de Gloria le marcó 8 a Tu Hogar, Bazar y Blanco y se pusieron a 1 del puntero NC Neumáticos que juega el día jueves.

Estos fueron los resultados y lo que resta: A NIGHT

PARIS SAN FERNÉ 2 – LA BANDA DE FRANCK 2

HULK GYM 6 – DEPORTIVO GAMBETA 2

16 MARZO, 2023 TALLER INTEGRAL VS FERRO F.C. 8:00 PM CANCHA 2

16 MARZO, 2023 EXPRESO CARENA VS LIRICO 9:00 PM CANCHA 1

16 MARZO, 2023 APUKA TUR VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 3

16 MARZO, 2023 LA ESCARAPELA VS TEAM PRO 9:00 PM CANCHA 2

B NIGHT VICTOR HUGO MUEBLES 2 – AUTOSERVICIO EL FLACO 4

LA PERRADA F.C. 5 – STUDIO SOFT 4

CAPRI SILLONES 5 – SUPER MAYO 3

16 MARZO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS PANADERÍA BRISA 8:00 PM CANCHA 1

16 MARZO, 2023 MANOS DE TIJERA VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 4

16 MARZO, 2023 GUSMA S.A. VS KINESIO CENTER 9:00 PM CANCHA 5 C NIGHT EL 69 9 – INDIRECTO F.C. 0

CARRI “EL MONO” 0 – HUMBOLDT F.C. 3

16 MARZO, 2023 ALVI PROYECTO VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 5

16 MARZO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 3

16 MARZO, 2023 DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS LA RAMBLA 10:00 PM CANCHA 1

16 MARZO, 2023 MI ABUELA MARTA VS CARRI «EL MONO» 10:00 PM CANCHA 4 D NIGHT

BRANCA F.C. 1 – EL MOLINO 3

MAFFESONI MUEBLES 3 – TERCER TIEMPO 0

ATLETICO CAVOUR 1 – AGENCIA TENEFE 1

16 MARZO, 2023 NUTRIAR VS DESPENSA LA LOLY 8:00 PM CANCHA 4

16 MARZO, 2023 PLANTERIA MI JARDIN VS SACACHISPAS 10:00 PM CANCHA 3