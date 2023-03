Comenzó la novena del torneo «Furor» en La City

Este martes se puso en marcha otra fecha más del torneo «Furor Indumentaria» en el complejo La City. Recordemos que ya hay dos campeones en la «E» NC Neumáticos y «D» Atlético Cavour que juegan este miércoles donde se cerrará la novena.

La City jugó de forma parcial la novena fecha, donde en la «A» el puntero Expreso Carena se recuperó y derrotó en un partidazo a Deportivo Gambeta y sigue en la más alto. Uno de los escolta es La Escarapela que derrotó a Hulk Gym en otro partido bárbaro. El otro escolta es Palo Cruz que le ganó a Team Pro y todavía sueña con el campeonato.

En tanto que en la «B», el «duelo» de escoltas entre Studio Soft y Manos de Tijera repartieron puntos y el más favorecido fue Kinesio Center que si gana este miércoles le sacará 4 puntos de ventaja cuando restan 4 en juego. Mientras que por la «C», Humboldt FC el puntero se enfrentaba con El 69 y el partido terminó igualado en 1, en otro juego bárbaro. Por la misma, tremendo partido entre Mi Abuela Marta y Panadería Las Colonias que terminó igualado, pero para destacar el pedazo de gol que marcó Esteban Minetti para Las Colonias que desde la mitad de la cancha le apunto y le prendió cartucho y la clavó en el ángulo, un «golón».

Y para «D» donde Atlético Cavour es campeón, Plantería Mi Jardín goleó a Tercer Tiempo y logró el subcampeonato y el ascenso. Mientras que por la «E» donde NC Neumáticos es el nuevo campeón, Rey de Gloria cayó ante Los Pibes pero igual quedó segundo y logró el ascenso.

Estos fueron los resultados y lo que se viene: A NIGHT TALLER INTEGRAL 1 – LA BANDA DE FRANCK 1

EXPRESO CARENA 5 – DEPORTIVO GAMBETA 4

APUKA TUR 3 – FERRO F.C. 2

TEAM PRO 1 – PALO CRUZ 3

HULK GYM 4 – LA ESCARAPELA 5 B NIGHT VICTOR HUGO MUEBLES 4 – SUPER MAYO 3

MANOS DE TIJERA 4 – STUDIO SOFT 4

CAPRI SILLONES 3 – GUSMA S.A. 1

22 MARZO, 2023 LA PERRADA F.C. VS AUTOSERVICIO EL FLACO 9:00 PM CANCHA 8

22 MARZO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

22 MARZO, 2023 KINESIO CENTER VS PANADERÍA BRISA 9:00 PM CANCHA 1 C NIGHT

MI ABUELA MARTA 3 – DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 3

EL 69 1 – HUMBOLDT F.C. 1

LA RAMBLA 2 – ROUND UP F.C. 3

22 MARZO, 2023 ALVI PROYECTO VS GYE S.R.L. 8:00 PM CANCHA 3

22 MARZO, 2023 AGENCIA LA GANADORA VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 1

22 MARZO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS INDIRECTO F.C. 9:00 PM CANCHA 7