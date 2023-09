Comenzó la cuarta fecha del torneo «Night» en La City

Con 17 encuentros se abrió la cuarta fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. La misma se cierra este miércoles 6 de septiembre desde las 20 horas y se disputarán 16 partidos.

Este martes se puso en marcha otra fecha del torneo nocturno, en la «A», Hulk Gym le ganó por la mínima a La Escarapela. Además Manos de Tijera logró su primer triunfo y salió del fondo. Por otra parte, La Ramada le ganó a De Zurda en un partidazo y se subió a la punta de la «B». Por la misma El 69 trabajó bastante y derrotó a Mi Abuela Marta y es uno de los escoltas.

Por otra parte en la «D», terrible empate en 6 entre Fletes Ivan y La Marioneta, no paraban de hacer goles. Por la misma GyE obtuvo su primer triunfo al derrotar a Pilar en otro juego bárbaro. Mientras que por la «F» llegaron las goleadas en 5, Super Mayo ante El Sur y Ultimate Mostoles a Gomería Lautaro.

Estos fueron los resultados y lo que resta:

A NIGHT

PALO CRUZ 2 – MANOS DE TIJERA 6

HULK GYM 1 – LA ESCARAPELA 0

VICTOR HUGO MUEBLES 1 – LA BANDA DE FRANCK 2

6 SEPTIEMBRE, 2023 DEPORTIVO GAMBETA VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 1

6 SEPTIEMBRE, 2023 EXPRESO CARENA VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 3

6 SEPTIEMBRE, 2023 KINESIO CENTER VS HUMBOLDT F.C. 9:00 PM CANCHA 5

B NIGHT

EL 69 2 – MI ABUELA MARTA 0

LA RAMADA 2 – DE ZURDA 0

FERRO FOR EVER 1 – STUDIO SOFT 1

6 SEPTIEMBRE, 2023 CAPRI F.C. VS DEMONTE ARQUITECTURA 8:00 PM CANCHA 3

6 SEPTIEMBRE, 2023 EL MOLINO VS AGENCIA LA GANADORA 8:00 PM CANCHA 5

6 SEPTIEMBRE, 2023 EL BUEN PIQUE VS PARADOR 70 10:00 PM CANCHA 3

C NIGHT

MARMOLERIA GRAN MAR 2 – MALARIA F.C. 2

AGROVET 0 – PLANTERIA MI JARDIN 2

6 SEPTIEMBRE, 2023 DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS VS LOS JAGUARES 8:00 PM CANCHA 2

6 SEPTIEMBRE, 2023 LOS DE SIEMPRE VS LA JUVE DE CANDIOTI 8:00 PM CANCHA 1

6 SEPTIEMBRE, 2023 NC NEUMATICOS VS ATLETICO CAVOUR 9:00 PM CANCHA 7

6 SEPTIEMBRE, 2023 CANDILEJAS F.C. VS PANADERIA BRISA 10:00 PM CANCHA 5

D NIGHT

LB SERVICIOS 3 – FORTALEZA F.C. 1

PILAR F.C. 1 – GYE S.R.L. 2

FLETES IVAN 6 – LA MARIONETA 6

LOS PIBES 2 – FARMACIA BORBOGNO 1

6 SEPTIEMBRE, 2023 BERLIN BARBERIA VS RIMOR SRL 9:00 PM CANCHA 2

6 SEPTIEMBRE, 2023 ROTI ELI VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 10:00 PM CANCHA 7

E NIGHT

PAIVA F.C. 4 – LOS AMIGOS F.C. 3

6 SEPTIEMBRE, 2023 CORINTHIANS DEL NORTE VS LOS PALMEIRAS F.C. 8:00 PM CANCHA 7

6 SEPTIEMBRE, 2023 INDIRECTO F.C. VS VERDULERIA EL LITO 9:00 PM CANCHA 8

6 SEPTIEMBRE, 2023 SYC SUBLIMADOS VS EL ARGENTINO 10:00 PM CANCHA 8

F NIGHT

EL SUR 0 – SUPER MAYO 5

REAL BARRIL F.C. 1 – ATLETICO ESPERANZA 2

ULTIMATE MOSTOLES 5 – GOMERIA LAUTARO 0

MESSI F.C. 2 – LOS APACHES 0

6 SEPTIEMBRE, 2023 RUSTICOS LP VS CONSTRUCCIONES PALOMEQUE 8:00 PM CANCHA 8