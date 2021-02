Comenzó el Torneo Regional de Futsal Las Colonias

Sportivo del Norte le ganó 5 a 3 a Juventud en el juego inaugural. Esta noche desde las 21 habrá dos partidos.

Ante un buen marco de público y respetando los protocolos, la Sede de AD Juventud vivió un excelente regreso de la actividad. El ingreso será siempre un alimento no perecedero para donar a una entidad benéfica al terminar el torneo.

Así fue como el Fútbol de Salón (perteneciente a la CAFS), fue una de las primeras disciplinas en conjunto en retomar las actividades de competencias, siempre haciendo caso a las reglas impuestas por el Ministerio de Salud Provincial y la Municipalidad de Esperanza.

En el ingreso a la Sede de la Asociación Deportiva Juventud, uno de los árbitros contratados colaboró con la toma de temperatura e higienización correspondiente de manos. Los equipos, tanto el local como su clásico rival Sportivo ya llegaron cambiados desde sus casas, sin utilizar los vestuarios y el público, un puñado interesante de familiares, amigos y curiosos que se acercaron, casi colman todo el largo de la tribuna de madera que yace en el lateral norte del salón, teniendo en cuenta entre cada uno de ellos la distancia debida y el uso del barbijo.

En cuanto al partido inaugural, los 2 puntos fueron para el Zanjonero que con goles de Eloy Roland (x2), Pablo Piccinini, Kern Hernán y Colman César, derrotaron 5-3 a Juventud. Para el rojinegro convirtieron Maximiliano Klauss, Jonathan Luraschi y Javier Fernandez.

Los jueces del pleito fueron todos locales, y capacitados con recursos de la Asociación Esperancina de Futsal en tiempos de pandemia, para aprovechar el parate: Edgardo Sager (quien será el coordinador de los árbitros) y Leonardo Cantoni.

Para destacar, que por idea de los propios delegados, el torneo no tendrá costo de entrada al público, pero si se les pedirá sin compromiso que quienes se acerquen a los partidos, lo hagan con un alimento no perecedero. Los mismos, al culminar esta Copa de Verano a finales de Marzo, lo donarán a un comedor comunitario de la ciudad.

¿Cómo sigue el Encuentro Regional Amistoso de Futsal?

Dos días antes del lanzamiento del mismo, los organizadores se dieron con la ingrata noticia de la baja de 2 de los 18 equipos que se habían inscripto. Uno de ellos Rosario Central y el otro Monteagudo. De esta manera, al ser cada uno de ellos de las únicas 2 zonas que tenían 5 equipos cada una, pasaron a haber 4 zonas de 4 equipos, de las cuales, luego de un todos contra todos, clasificarán los 2 primeros a la siguiente fase de cuartos de final.

Hoy viernes, se jugarán 2 partidos de la zona C:

21:00hs Atlético Pilar A vs La Fave «B»

22:15hs Alvear vs Atlético Pilar «B»