Comenzó el torneo nocturno «Seven Audiovisual» en La City

Con 14 encuentros se puso en marcha el torneo nocturno en el Complejo La City que lleva el nombre de «Seven Audiovisual». Hubo grandes encuentros y el jueves se cierra la primera fecha con 14 juegos.

Se puso en marcha otra «ilusión» para todos los conjuntos que participan en La City. En la «A» uno de los candidatos Expreso Carena goleó a Teniente Dan con tres goles de Peter Huber que la rompió. Por la misma triunfazo de Deportivo Gambeta que sobre el final le ganó a Hulk Gym con una genialidad del «mago» Andrés Miquere.

Por otra parte Víctor Hugo Muebles le ganó a Caste Bebidas en otro partido bárbaro por la «B». Mientras que por la «D» el último campeón de la «E» Humboldt le metió una docena a Feijó y Los Reyes con 7 goles de Guido Luztozzi un verdadero animal.

Todos los resultados y lo que resta:

FIXTURE A NIGHT

TENIENTE DAN 3 – EXPRESO CARENA 6

HULK GYM 2 – DEPORTIVO GAMBETA 3

1 SEPTIEMBRE, 2022 APUKA TUR VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 3

1 SEPTIEMBRE, 2022 LA ESCARAPELA VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 5

1 SEPTIEMBRE, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS CAPRI SILLONES 10:00 PM CANCHA 3

FIXTURE B NIGHT

VICTOR HUGO MUEBLES 2 – CASTE BEBIDAS 1

TALLER INTEGRAL 3 – LA SCALONETA 1

1 SEPTIEMBRE, 2022 CERVEZA A. AMADEUSS VS TEAM PRO 8:00 PM CANCHA 4

1 SEPTIEMBRE, 2022 FERRO F.C. VS PARIS SAN FERNÉ 9:00 PM CANCHA 4

1 SEPTIEMBRE, 2022 SUPER MAYO VS LIRICO 10:00 PM CANCHA 4

FIXTURE C NIGHT

PANADERÍA BRISA 3 – MANOS DE TIJERA 4

INTER DEL GORDO ALEGRE 0 – STUDIO SOFT 3

1 SEPTIEMBRE, 2022 ROUND UP F.C. VS GUSMA S.A. 8:00 PM CANCHA 1

1 SEPTIEMBRE, 2022 DEMONTE ARQUITECTURA VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 3

1 SEPTIEMBRE, 2022 BARRANCA VS KINESIO CENTER 9:00 PM CANCHA 1

1 SEPTIEMBRE, 2022 INDIRECTO F.C. VS LA PERRADA F.C. 10:00 PM CANCHA 1

FIXTURE D NIGHT

FEIJO Y LOS REYES 1 – HUMBOLDT F.C. 12

ASTON BIRRA F.C. 2 – SOBRERO MUEBLES 0

VIDRIERIA CERSU 1 – LA RAMBLA 2

TERCER TIEMPO 0 – CARRI «EL MONO» 0

BRUTOS DEL AGRO F.C. 0 – MAFFESONI MUEBLES 3

1 SEPTIEMBRE, 2022 ZINGUERIA OGGIER VS EL 69 8:00 PM CANCHA 5

FIXTURE E NIGHT

RECICLADO ESPERANZA 3 – DEPORTIVO SANTA FE 1

PARA QUE TE TRAJE 1 – EL MOLINO 1

AGENCIA LA GANADORA 3 – LOS GLADIADORES 0

1 SEPTIEMBRE, 2022 FIMACO VS TIENDA MURAT 8:00 PM CANCHA 6

1 SEPTIEMBRE, 2022 LA LOLY VS HUGES F.C. 9:00 PM CANCHA 6

1 SEPTIEMBRE, 2022 MI ABUELA MARTA VS SACACHISPAS 10:00 PM CANCHA 5