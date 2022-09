Comenzó el Torneo de Tenis profesional en el Lawn Tennis

En el Lawn Tennis Club Esperancino se puso en marcha el 10° Torneo Profesional de Tenis Masculino, por la Copa “Ciudad de Esperanza”, completándose este miércoles los 32vos. de Finales. Scouting Deportivo de CSC Radio se emite en vivo cada mediodía desde el torneo.

Para la jornada de este jueves se anuncian los partidos de los 16vos.de Finales, a partir de las 8,30. Y ya en horas de la tarde llegará el momento para jugar los 8vos. de Finales. Según lo pautado, el viernes se disputará la etapa de 4os. De Finales e incluso las Semifinales, para dejar para el sábado por la tarde, únicamente la gran Final. Los organizadores remarcan que la entrada es totalmente libre y gratuita.

Los referentes de nuestro ámbito tuvieron distinto panorama. Bernardo Gay, del LTCE, accedió directamente a la siguiente instancia por no presentación de Iván Axe Dikenstein, quien estaba preclasificado N° 11. Este jueves, el Sub 18 esperancino jugará en la cancha 3, a partir de las 8,30 con Agustín Mastri, quien fuera finalista en la anterior edición. El jugador de Venado Tuerto, que esta preclasificado N° 18 para esta Copa, le ganó a Lorenzo Ocantos.

A primera hora de la mañana se presentó el otro tenista del LTCE, el juvenil Elian Vener, cediendo en la ronda inicial frente a Juan Francisco Hourcade, 6-2 y 7-5.

Por no encontrarse bien físicamente, no se presentó el humbolense Cristian Fladung, del “Rafa Tenis”. El Sub 18 de nuestro medio debía jugar contra La Correa Beguerie, N° 20 en la preclasificación.

LOS CANDIDATOS

De los cinco jugadores que llegan con puntaje internacional, sumando puntos ATP e ITF, y son los mejores preclasificados, y principales candidatos, ganaron cuatro, y perdió uno, siendo una de las sorpresas del día.

Sebastián Belagarde tras superar inicialmente a Gerónimo Aimo, 6-3 y 6-2, eliminó al N° 3 de la preclasificación, Benjamín Alarcón, venciendo por 6-1 y6-2.

El N°1, el paranense, Ezequiel Simonit, ganador de la anterior edición, se clasificó con un claro 6-0 y 6-0, sobre Gerónimo Marcolini. El 2° preclasificado, Ignacio Novo, avanzó ganando en uno de los dos súper tiebreack que hubo este miércoles, a Juan F. Hourcade, 4-6, 6-4 y 10-6. El N° 4, Julián Cundom avanzó con un triunfo sobe Mateo Etcheverry Urrutia, 6-0 y 6-3. El 5° preclasificado, Víctor Marquiselli (puntaje ITF) triunfó 6-1 y 6-3 ante Emmanuel Lombardi.

Entre los inscriptos se encontraba un brasileño, Gustavo Masiero Santos, hace unos años radicado en Roldán, Perdió en su presentación inicial frente a Mariano Sánchez, 15° de la preclasificación, 6-2 y 6-1.

En vivo desde el Lawn Tennis Club

El programa Scouting Deportivo que conduce Jorge Amarilla por CSC Radio se emitió en vivo por el canal de streaming de video desde el Lawn Tennis Club y estará realizándolo hasta el cierre del torneo. Cada jornada desde el mediodía en vivo por 106,5 FM, también por www.radiocsc.com, por el streaming de video en el canal de youtube y en las redes sociales.