Comenzó el «Torneo Amistad» de fútbol en formativas

Este viernes con las categorías competitivas y el sábado con los juegos de octava división, comenzó el Torneo Ciudad de Esperanza de fútbol para Divisiones Formativas, con el auspicio de la Municipalidad de Esperanza.

Los partidos se disputaron en el estadio de Asociación Deportiva Juventud y estos fueron los resultados

6ta División

San Lorenzo » B» 0 vs Union 0

Asoc. Dep. Juventud 1 vs Sportivo del Norte 1

San Lorenzo «A» vs Mitre 0

Union «A» 1 vs Defensores del Oeste 2

Quinta división

Asoc. Dep. Juventud 3 vs unión 1

Mitre 1 vs Sportivo del Norte 1

San Lorenzo 0 vs Defensores del Oeste 0