Comenzó el primer torneo nocturno del año en La City

Se puso en marcha un nuevo torneo en el Complejo La City. El mismo arrojó muchos goles y grandes encuentros. La primera fecha se cierra este jueves 25 de enero desde las 20 horas.

La primera fecha del primer torneo del año arrancó con todo, un tremendo partidazo entre Expreso Carena que contrató al «tanque» Michlig, el tremendo goleador que jugó por todos lados, ante El Buen Pique que también se reforzó muy bien y lo goleó por 5 a 3. Por otro lado, el poderoso Deportivo Gambeta le ganó a Apuka en un partidazo con un «golón» de Tomás Trod desde afuera un zurdazo tremendo. Además terrible actuación de Kinesio Center que goleó a Transporte Diego Castillo (ex La Ramada) todos estos encuentros fueron por la categoría «A» la «Elite».

Por otra parte en la «B», Metalúrgica Caminos goleó a Studio Soft por 8 a 1 en un debut «soñado». Pero la mayor goleada de la jornada se la propinó Rimor a Los Jaguares fue 9 a 1 por la «C». Donde también Roti Eli goleó a Farmacia Borgogno y GyE que también arrancó con un «póker» ante Fletes Iván.

Estos fueron los resultados

EL DELEITE 3 – LOS PIBES 0

EXPRESO CARENA 3 – EL BUEN PIQUE 5

FLETES IVAN 0 – GYE SRL 4

LOS APACHES 1 – LA FERMANETA 2

TRANSPORTE DIEGO CASTILLO 1 – KINESIO CENTER 4

LMDS 4 – LOS PUMITAS 4

LOS JAGUARES 1 – RIMOR SRL 9

ABBEY ROAD 2 – HULK GYM 2

ATLETICO ESPERANZA 3 – REAL BARRIL 3

MARMOLERIA GRAN MAR 1 – CANDILEJAS F.C. 4

DEPORTIVO GAMBETA 4 – APUKA TUR 1

FARMACIA BORBOGNO 1 – ROTI ELI 4

SUPER MAYO 1 – SYC SUBLIMADOS 6

METALURGICA CAMINOS 8 – STUDIO SOFT 1

Esto es lo que resta

JUEVES 25 DE ENERO

CANCHA 5

LOS PALMEIRAS VS PILAR F.C. 20 HS

MI ABUELA MARTA VS LA ESCARAPELA 21 HS

CANCHA 6

NOTTINGHAM MIEDO VS FUERA DE CONTROL 20 HS

PALO CRUZ VS MANOS DE TIJERA 21 HS

AGROVET VS PARADOR 70 22 HS

CANCHA 7

VICTOR HUGO MUEBLES VS DEMONTE ARQUITECTURA 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS DE ZURDA 21 HS

LB SERVICIOS VS BERLIN BARBERIA 22 HS

CANCHA 8

CONSTRUCCIONES PALOMEQUE VS CORINTHIANS DEL NORTE 20 HS

EL 69 VS CAPRI F.C. 21 HS

RAFITA F.C. VS FOREVER F.C. 22 HS