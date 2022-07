Comenzaron las definiciones del «Night» en el complejo La City

Se puso en marcha la octava fecha del torneo nocturno en La City. La misma continúa el jueves 28 de julio desde las 20 horas. Se marcaron muchos goles y dos grandes goleadas. Las posiciones quedaron «on fire».

Con 12 encuentros se puso en marcha la octava fecha del «Night», por la «A», La Banda de Franck le ganó sobre la hora a Palo Cruz que pelea el descenso. En cambio los de Franck quedaron como únicos punteros ya que Deportivo Gambeta no pudo con Super Mayo. En la última se enfrentan La Banda de Franck y Gambeta y de ahí saldrá el campeón.

Por otra parte en la «B» Apuka ganó con 3 de «lucho» Cavallo le metió 8 a La Scaloneta y se subió a la punta junto a Hulk que juega el jueves ante La Escarapela, una verdadera final. Por la misma el «Expreso» Carena le medió una decena a J. A. con 4 de Matías Donnet la gran figura de la jornada.

Además se dio la gran goleada de la noche y puede ser récord en La City, Carri El Mono le metió 15 a Feijó y Los Reyes y es uno de los escolta de Humboldt FC que tuvo que sufrir para derrotar a Oggier y seguir en lo más alto de la «E».

Todos los resultados y lo que resta: GUSMA 5 – GONELA FC 1

EXPRESO CARENA 10 – JA CONSTRUCCIONES 1

FEIJO Y LOS REYES 0 – CARRI EL MONO 15 LOS PENDEVIEJOS 4 – SOBRERO MUEBLES 4

APUKA TUR 8 – LA SCALONETA 1

PAPRIKA 3 – ATLETICO CAVOUR 0 ZINGUERIA OGGIER 1 – HUMBOLDT FC 2

SUPER MAYO 1 – DEPORTIVO GAMBETA 1

EMPALME FC 1 – CASTE BEBIDAS 3 VIDRIERIA CERSU 2 – DEMONTE ARQUITECTURA 2

LA BANDA DE FRANCK 2 – PALO CRUZ 1

REAL BAÑIL 4 – DREAM TEAM 1

Esto es lo que resta

JUEVES 28 de Julio

CANCHA 1

INTER DEL GORDO ALEGRE VS FERRO FC 20 HS

SANITARIOS FACHINI VS NC NEUMATICOS 21 HS

ROUND UP VS MAY DAY 22 HS

CANCHA 2

LA BOTONETA VS LA RAMBLA 20 HS

MARMOLERIA GRAN MAR VS CAPRI SILLONES 21 HS

PANADERIA BRISA VS INDIRECTO FC 22 HS

CANCHA 5

TALLER INTEGRAL VS PARIS SAN FERNE 20 HS

HULK VS LA ESCARAPELA 21 HS

LA PERRADA FC VS LA MANUCHO 22 HS

CANCHA 6

ASTON BIRRA VS EL 69 20 HS

MANOS DE TIJERA VS STUDIO SOFT 21 HS

TODO PELOTA VS LA TERMI 22 HS

Apuka goleó a