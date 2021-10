Comenzará el lunes la segunda campaña de vacunación antiaftosa

La presidenta de Fundación Las Colonias, Angelita Hessel, brindó detalles de lo que será el inicio de la inoculación para el ganado menor.

En diálogo con la CSC Radio, Hessel confirmó que “el lunes 11 de octubre será el inicio de la vacunación pero como es feriado ya se comenzó días pasados a repartir las vacunas”.

Comentó que “se hicieron dos grupos con una hora específica para cada uno a fin de evitar aglomeraciones, porque hay que seguir cuidándose, por lo tanto el jueves fueron casi 100 los veterinarios que acudieron a la sede de la Fundación, en calle Moreno y 25 de Mayo, a retirar sus vacunas, y este viernes se concluyó la entrega”.

Aclaró que “quienes no pudieron acercarse, podrán retirar las dosis el martes 12” y confirmó que “cada vacuna tiene un costo de 186 pesos, lo que es muy buen precio y cubre también todos los gastos de los veterinarios”.

Anunció asimismo que “hay vacunas para carbunclo y quienes no vacunaron durante el año pueden aprovechar esta ocasión para hacerlo”.

En otro orden de cosas, la dirigente se refirió a la situación de la inseguridad en la zona rural del Departamento y resaltó “el trabajo constante del personal de Los Pumas que es muy escaso, se necesita más, y también se está gestionando otro vehículo”.

Pidió en tal sentido “a los productores que avisen al Destacamento cuando ven algo raro, inusual, para actuar rápidamente” y admitió que “las cosas suceden porque es muy grande el Departamento y no se puede estar en todos lados, pero lo que sucede se va dilucidando. Aunque no hay hechos muy grandes o graves, no paran”.