Colón gritó Campeón y ya tiene su primera estrella

Le ganó a Racing 3-0 con goles de Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Alexis Castro para quedarse con la Copa de la Liga, su primer campeonato en la máxima categoría del fútbol profesional.

Colón hizo historia en San Juan, donde dio cátedra ante Racing, a quien goleó por 3-0 en el estadio San Juan del Bicentenario, para lograr su primera estrella en Primera División. Rodrigo Aliendro, Christian Bernardi y Alexis Castro convirtieron los tantos con los cuales el Sabalero ganó el partido más importante de su historia.

Como era de suponer, los primeros minutos del encuentro eran de estudio, con ambos equipos dividiendo el balón y mostrándose imprecisos. La tensión lógica de una final y un comienzo de partido en donde cada equipo intentaba imponer condiciones.

No obstante, era Colón el que manejaba el trámite del juego y que buscaba ser protagonista, a través del buen manejo del balón de Cristian Ferreyra que en esos momentos asomaba como el conductor del Rojinegro. El volante sabalero se recostaba por el sector derecho del ataque y se mostraba participativo.

Justamente la primera aproximación de Colón fue en los pies de Ferreyra quien combinó con Christian Bernardi y luego cedió para Rodrigo Aliendro quien remató pero el balón rebotó en Iván Pillud. Con la pelota en los pies, el equipo conducido por Eduardo Domínguez era superior a su rival.

Se mostraba más criterioso y ordenado, jugando sin complejos y con soltura. Y por ello, más allá de no generar chances claras de gol, claramente era el que insinuaba más. Estaba bien plantado en defensa, neutralizaba a su rival y cada vez que podía ejercía supremacía.

Le faltaba la puntada final, pero a los 24′ llegó la situación clara como para marcar, pero el remate de Christian Bernardi fue a parar a las manos de Gastón Gómez. El volante sabalero llegó un tanto exigido y casi cayéndose alcanzó a impactar con la pierna derecha, pero el balón fue a las manos del arquero.

Con el correr de los minutos, el partido se emparejó, Racing se animó un poco más. Comenzó a manejar más la pelota y con la movilidad de Tomás Chancalay intentaba inquietar al arco custodiado por Leonardo Burián. El exColón hizo una gran maniobra personal y cuando quería definir Facundo Mura atento terminó despejando.

Sin embargo en los minutos finales del primer tiempo volvió a acelerar Colón y tomar las riendas del partido. Primero con un pase al Pulga que controló Gómez. Y luego a los 41′ con un remate de Rodrigo Aliendro a la carrera que se fue por encima del horizontal.

A los 44′ Racing estuvo cerca de marcar, pero un notable cruce de Gonzalo Piovi evitó la caída del arco. Chancalay a pura velocidad asistió a Ignacio Piatti pero en vez de rematar de primera intentó hacer un amague y el defensor sabalero con notables prestancia se quedó con el balón.

Para el inicio del segundo tiempo, Juan Pizzi metió un cambio, salió Darío Cvitanich y metió a Aníbal Moreno. Un volante re recuperación en lugar de un delantero. Claramente un indicio, de que en la primera etapa Colón le había poblado la zona media dominando en ese sector.

Colón seguía siendo un poco más que Racing, pero no lograba traducirlo en acciones de peligro. Pero a los 12′ llegaría la apertura del marcador. El Sabalero volcó el ataque por el sector derecho y Facundo Mura metió un centro perfecto rasante que encontró la pierna izquierda de Rodrigo Aliendro, quien debajo del arco estableció el 1-0.

Y estaba bien el resultado, más que nada por intenciones. El que más quería ganar el partido era el Sabalero y por eso justificaba la mínima diferencia. Rápidamente y después del gol, el Pulga Rodríguez pidió el cambio por una molestia muscular e ingresó en su lugar Nicolás Leguizamón.

Pero lo mejor del Sabalero llegaría a los 26′ con un notable gol, como para ponerle la frutilla al postre. Bernardi a puro amague combinó con Leguizamón, quien le metió una asistencia notable y el cordobés ingresando al área le picó el balón a Gómez para establecer el 2-0. Un verdadero golazo como para comenzar a sellar el campeonato.

Pero eso no fue todo, ya que Colón que merecía ser campeón, lo quiso demostrar a pura contundencia y demostrando que fue el mejor del campeonato. Y faltaba el golazo de Alexis Castro a los 40′ con una definición notable a pura categoría cruzó el remate para decretar el 3-0 y gritar bien fuerte campeón!

Síntesis

Racing: 25-Gastón Gómez; 4-Iván Pillud, 30-Leonardo Sigali, 23-Nery Domínguez, 6-Lucas Orban;15-Ignacio Piatti, 16-Mauricio Martínez, 19-Leonel Miranda; 28-Tomás Chancalay, 9-Enzo Copetti y 20-Darío Cvitanich. DT: Juan Pizzi.

Colón: 1-Leonardo Burián; 4-Facundo Mura, 33-Facundo Garcés, 3-Gonzalo Piovi, 31-Gonzalo Escobar; 11-Alexis Castro, 14-Federico Lértora, 29-Rodrigo Aliendro; 23-Chirstian Bernardi, 16-Cristian Ferreira; y 10-Luis Rodríguez. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: ST 12′ Rodrigo Aliendro (C), 26′ Christian Bernardi (C), 40′ Alexis Castro (C).

Cambios: ST 0′ Aníbal Moreno x Cvitanich (R), 18′ Nicolás Leguizamón x Rodríguez (C), 19′ Matías Rojas x Piatti (R), Ignacio Lovera x Martínez (R), 27′ Ignacio Galván x Domínguez (R), 34′ Santiago Pierotti x Bernardi (C), 37′ Juan Cáceres x Pillud (R), 42′ Yeiler Góez x Castro (C).

Amonestados: Martínez (R), Garcés, Rodríguez y Bernardi (C).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: San Juan del Bicentenario.

