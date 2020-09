Collomb: “El estacionamiento medido da pérdidas y su ampliación tiene efecto recaudatorio”

Como propietario de un concesionario de autos, Collomb sostuvo que “es un año más que especial y ahora el problema del rubro es la falta de mercadería de autos 0km, porque las fábricas no entregan autos y las concesionarias no tienen vehículos para entregar”.

En diálogo con la CSC Radio , Collomb opinó que “este sistema inteligente de estacionamiento que fue impuesto en 2017 da pérdidas”. “Según la información que tengo, en estos tres años de existencia la pérdida es millonaria, más de un millón de pesos que se perdieron en los tres años, con lo cual parece que de inteligente no tiene nada y no se entiende qué objetivo cumple”, afirmó.