Clausuraron reconocido bar rafaelino por una fiesta fuera de protocolos

Si bien el Juez de Faltas del Municipio no brindó demasiados detalles, dijo que además del reconocido local de Av. Santa Fe, hubo dos lugares más que fueron «sancionados» en la noche del lunes. Pavetti dijo que las infracciones en ambos sitios «fueron comprobadas», pero que no llegaron a tener la gravedad suficiente como la del bar donde hubo una fiesta. «Fueron más leves, donde se resolvió y se acordó con los propietarios el cierre del lugar y tendrán la multa respectiva. En estos casos no hubo clausura, pero sí habrá multas y antecedentes. Hubo excesos de personas, pero se resolvió de manera fácil la situación», expresó.

Por su parte, el funcionario se mostró preocupado por el evento realizado e hizo una especie de paralelismo con lo que pasó en otras ciudades: «es una situación de esta naturaleza puede perjudicar a toda la ciudad. Ojalá que no, por eso estoy recibiendo el listado de todas las personas que han concurrido porque tienen la obligación de hacerlo y luego me reuniré con el secretario de Salud, que se ocupará del tema. Además, se abrirá una denuncia penal, teniendo en cuenta la situación», dijo Pavetti.

Además, Pavetti remarcó que la gente no cumplía con el distanciamiento y que las puertas estaban cerradas, mientras que la puerta de emergencia «tampoco funcionaba», marcó. A esto, agregó que «las condiciones no daban para que la actividad continúe, por lo que se procedió a la clausura», dijo el Juez, mencionando que la intervención fue a las 00.00 hs.

En diálogo con Diario CASTELLANOS , el Juez de Faltas de la Municipalidad, Rubén Pavetti, dijo que «ésto se dio como consecuencia de los controles y recorridas por la ciudad. Me informaron que en ese lugar había música, había gente bailando y en donde no se permitía el ingreso a los agentes para controlar. Llamé y pedí que puedan ingresar y efectivamente había prácticamente una fiesta clandestina, donde había una importante cantidad de gente y mucho más de lo que la habilitación permite», expresó en primera instancia el Juez, haciendo alusión a los decretos municipales.