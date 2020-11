Clara García sobre el nuevo «Compre Santafesino»: es un buen aporte para darle certezas a la producción  

La diputada provincial Clara García (Frente Progresista Cívico y Social) dio detalles de la nueva ley de «Compre Santafesino», iniciativa que este jueves obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

En dialogo con la CSC Radio, García dijo que la sesión del jueves «fue muy productiva porque entre otros temas se dio media sanción a un nuevo régimen de Compre Santafesino, esto es que la provincia en todas sus compras públicas y sus contrataciones priorice comprar productos hechos en Santa Fe, servicios de profesionales de Santa Fe o vendidos y/o producidos por empresas de Santa Fe”.

Definió que la iniciativa “es un buen aporte en estos momentos duros para darle más certezas a nuestra producción santafesina para poder cotizar en las compras públicas”.

Aclaró que “si bien hace cinco años que rige una ley, como toda normativa, en la puesta en práctica hubo algunos puntos que se venían solucionando vía reglamentaria pero que es mucho mejor que estén en la ley”. “La mayoría de las provincias tienen leyes similares donde de alguna manera cierran sus fronteras a las empresas que llegan de afuera y son cada vez más estrictos, pero la ley santafesina no tenía tanta claridad en la definición de la localía, de cuando una empresa es local, y más aún cuando se conforman Uniones Transitorias de Empresas (UTE), y también algunas cuestiones como priorizar el empleo local, a personas que han hecho cursos de capacitación, incorporar temas el nuevo código Civil, y demás”, explicitó.

Remarcó que “para esto los registros de proveedores deben ser muy ágiles, muy transparentes, hoy la tecnología nos permite tener la información abierta, on line y sin inconvenientes con lo cual esto es una buena práctica de gobierno”.

Por otra parte, la legisladora mencionó que la norma “tuvo un acompañamiento mayoritario pero no hubo ninguna argumentación en contra”.

Trabajo legislativo

Consultada por el trabajo futuro de la Legislatura, señaló que “el diálogo con el gobierno provincial no ha sido sencillo durante este año; primero porque algunas de las autoridades parecen no tener una vocación de diálogo muy franca y segundo porque muchos de los interlocutores de las mesas no venían con la birome lista para firmar ningún acuerdo al que se llegara, lo cual hace todo muy complejo”. “A veces uno se sienta a la mesa con ciertos funcionarios y cuando llega a la Casa de Gobierno las cosas se cambian”, ejemplificó.

De todos modos, planteó que “desde el Frente Progresista sí tenemos vocación de diálogo así que estamos abiertos; somos una coalición de gobierno y somos una oposición responsable de manera que lo que el gobierno realmente necesite para llevar adelante la provincia en el 2021 claro que vamos a votarlo”.

En tal sentido, resaltó que “vamos a votar el Presupuesto pero vamos a leer con detalle la letra fina porque, según pudimos ver hay unos cuantos conceptos que queremos ajustar”. Entre esos puntos dijo que “preocupa la libertad de cambiar partidas y de estar aprobando partidas para obra pública, que el gobierno de un plumazo las pueda pasar a gastos; nos preocupa el endeudamiento excesivo, la voluntad de querer prorrogar una situación de necesidad que no advertimos en algunos aspectos como hacer compras sin licitaciones y evitar algunos trámites administrativos, cosas que hoy por hoy no serían necesarias”.

“Nuestra voluntad de conversar y consensuar está siempre, así que ojalá que encontremos interlocutores con ganas y con la potestad de hacerlo”, concluyó.