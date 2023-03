Clara García: “Queremos a los chicos en las escuelas y que los docentes puedan enseñar en condiciones”

En un encuentro con más de 300 asistentes entre los que había organizaciones de padres, docentes y directivos de escuelas e institutos superiores y referentes gremiales, la diputada provincial Clara García (Frente Progresista) afirmó que Santa Fe “ha tenido en estos tres años retrocesos que nunca imaginamos, sobre todo en materia de educación, que nos preocupa porque atraviesa el futuro de niños, niñas y jóvenes”.

Al participar en la capital de la actividad denominada “Compromiso por Santa Fe: Construyendo calidad educativa en la provincia”, la referente del Partido Socialista sostuvo que la provincia de “tiene que recuperar un plan de educación elaborado por toda la comunidad educativa y no en las cuatro paredes de un escritorio, ni con circulares inconsultas y contradictorias, sino en un ida y vuelta del gobierno con la comunidad educativa, que alumbre una política audaz y ambiciosa para que nuestros niños, niñas y jóvenes no pierdan un solo día de clases y salgan al mundo con las herramientas que les permitan no solo tener un trabajo sino cumplir sus sueños de vida”.

Organizado en el salón de eventos de la mutual Jerárquicos, el encuentro congregó a más de 300 asistentes, entre los que había representantes de Padres Organizados Santa Fe; Padres por la Educación; Asociación Docentes por la Educación; Mesa Nacional de Docentes por la Calidad Educativa; representantes de las universidades; docentes y directivos de escuelas públicas y privadas de la ciudad de los tres niveles educativos, institutos superiores y referentes gremiales. Allí, García compartió un panel con el concejal santafesino Paco Garibaldi y los especialistas Pedro Núñez y Nancy Montes, y contó con la moderación del ex director provincial de Gestión y Coordinación de Proyectos del Ministerio de Educación en la gestión de Miguel Lifschitz, Germán Falo.

“Una de las tareas más desafiantes de un gobierno es garantizar que la educación, sobre todo en los primeros años, tenga la capacidad de brindar oportunidades a quienes más lo necesitan. Lo hicimos cuando nos tocó conducir la provincia «, dijo en referencia a las gestiones del Frente Progresista entre 2007 y 2019.

“Hoy vemos el deterioro de la calidad educativa, de los edificios, de la salud física y mental de docentes y directivos; de las mamás y papás que están desorientados ante cambios inconsultos”, describió la legisladora, y sentenció: “Queremos que los chicos estén en las aulas estudiando, y que los docentes puedan dar clases en condiciones dignas, con edificios en condiciones, buenos salarios y capacitación permanente”.

“Recuperar la escucha colectiva es lo que nos va a permitir conocer las distintas miradas de la comunidad educativa. Ahí está, si se tiene un liderazgo político claro, la posibilidad de construir un verdadero plan de educación. Nosotros supimos hacerlo y en ese camino haremos nuevos proyectos participativos, en una realidad que cambió”, aseveró.

En ese sentido, García reconoció que los y las docentes “hoy no solo tienen que enseñar, sino contener, consolar y enfrentar las consecuencias de la violencia, las adicciones y la pobreza”. Por eso consideró que son “fundamentales para conocer la realidad de cada niño y niña y aportar datos e información para conocer el sistema educativo” y avanzar en la definición de una propuesta educativa.

A su turno, el concejal Garibaldi señaló: “En las recorridas que hacemos permanentemente con Clara por las escuelas notamos una sensación muy fuerte de abandono, pero creemos que se puede dar una vuelta de página; hay que hacerlo con mucho compromiso. De nuestra parte, tenemos muchas preguntas para hacernos y también mucha apertura para escuchar lo que tengan para decirnos porque es lo que luego nos va a permitir dar respuestas desde la gestión pública”.

En ese marco, dio a conocer los resultados de informe sobre repitencia, que consta de 142 mediciones realizadas en 48 localidades de la provincia entre octubre y noviembre de 2022.

En la oportunidad, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías; el intendente de Recreo, Omar Colombo; los legisladores provinciales Joaquín Blanco, Érica Hynes, Lionella Cattalini, Pablo Pinotti, Lorena Ulieldín, Gisel Mahmud; la ex secretaria de Energía Verónica Geese, el ex director provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; y los dirigentes socialistas Mariano Cuvertino (Santa Fe), Diego Piedrabuena (Sauce Viejo), Leo Calaianov (Venado Tuerto); Carlos Dolce (Villa Gobernador Gálvez), entre otros.