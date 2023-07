Clara García en CSC Radio: “Mónica Fein es la única que tiene experiencia de gobierno y es lo que Santa Fe necesita”

La precandidata a diputada provincial por el socialismo dentro del Frente “Unidos para Cambiar Santa Fe”, Clara García, se refirió a la interna en el marco de la campaña para las PASO y subrayó la importancia de la experiencia para gobernar. Fue muy crítica de otros candidatos del frente que dejan a Santa Fe en el medio de una pelea porteña.

En diálogo con la CSC Radio, García definió la campaña: “Nos gusta trabajar mucho y llegar a cada territorio, no solo en la campaña pero en este tiempo electoral hay más comunicación por los medios porque cada cual trata de proponerle a la gente sus propuestas, sus proyectos, que esperanza ve para el futuro, pero cuando se ven como ahora estas agresiones, estas campañas sucias, estos títulos picantes para ganar un puntito más, me parece que es una actitud que deja corta a la política”.

En ese marco, planteó que “es necesario que los políticos tengamos diálogo para solucionar los problemas de la gente, haciéndolo de manera respetuosa y exigente, hemos trabajado así durante toda la vida y no lo voy a cambiar, y por eso estamos en el equipo de Mónica Fein que ha sido una de esas intendentas de liderar, de formar equipos, de invertir, de tomar decisiones y es lo que Santa Fe necesita”. “Y por esto también queremos que Ana Copes sea intendenta en Esperanza para fortalecer todo lo bueno pero además para dar una mirada nueva, porque después de muchos años a uno le cuesta qué puede hacer mejor en una localidad así que confío plenamente en Ana”, agregó.

Sobre la feroz interna entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro que tiene como eje el tema del narcotráfico, García consideró que “es un tema demasiado serio para tomarlo como botín de guerra y además intuyo que atrás de esta pelea hay una pelea mayor que es porteña, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, intentando ver a su gente en territorio santafesino quién le gana al otro, y no me gusta como santafesina quedar en el medio de esa pelea porteña”.

“Dice Mónica Fein, nuestra candidata a gobernadora, que no tiene padrinos ni madrinas en Buenos Aires porque los únicos padrinos y madrinas que tenemos es la gente de Santa Fe, y yo quiero recuperar eso. Y Mónica es la única que tiene experiencia de gobierno, porque gobernar es cosa difícil, hay que tener valentía, hay que tomar decisiones bravas, hay que enfrentarse con consecuencias, hay que tener constancia”, sentenció.

¿Gobernar Santa Fe desde un country de Tigre?

Sobre esto, criticó que “cuando Losada dice que si gana se va a venir a vivir a Santa Fe, es una falta de respeto a la gente de Santa Fe porque para gobernar debería haber vivido muchos años en la provincia para poder conocerla, no vivir en un country en el Tigre”.

Por otra parte, explicó que “la elección de diputados es muy importante porque el que gana en las generales del 10 de septiembre se lleva automáticamente la mayoría porque así lo dice nuestra Constitución, va a tener 28 bancas sobre 50, con eso puede decidir y esa decisión puede ser en favor del gobierno o para poner palos en la rueda. Por eso digo que mi adversario es Omar Perotti el 10 de septiembre y soy la única persona que puede ganarle; a los otros candidatos ya les ganó, le ganó a (José) Corral, le ganó a (Antonio) Bonfatti, a mí no me ganó y no me va a ganar”.

“Gobernar es difícil por eso la experiencia es un valor importante, que obviamente hay que mechar con gente nueva e ideas innovadoras, pero el que lidera tiene que saber adónde va, y también tuvo que haber tenido golpes en la vid porque de eso también se aprende”, definió.