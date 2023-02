Clara García: “El socialismo va a ser motor político en estas elecciones”

La diputada Clara García visitó San Jerónimo Norte junto a la legisladora Erica Hynes y se reunió con más de cuarenta referentes sociales para tratar los temas importantes de la ciudad.

La diputada provincial Clara García visitó San Jerónimo Norte donde se encontró con más de cuarenta referentes de organizaciones sociales con quienes dialogó sobre los proyectos que llevan adelante en la ciudad y sobre el momento político que atraviesa la provincia.

Junto a su compañera de bancada Erica Hynes, el dirigente local Julio Blatter y otros miembros del partido, García escuchó a cada una de las personas convocados y destacó la importancia de estar cerca. “Es responsabilidad de quienes hacemos política volver a demostrar que hay una esperanza y que puede haber seriedad. Muchos políticos no están preparados para el cargo, no son transparentes en su gestión o no tienen algo consistente, transformador y esperanzador para proponer. La política tiene que recobrar eso, y quienes trabajamos cada día poniendo lo mejor de nosotros y nosotras lo ofrecemos tranquilos, porque sabemos que vamos a ofrecer algo que vamos a cumplir”, indicó.

Consultada sobre las próximas elecciones, la diputada destacó que “el socialismo va a ser nuevamente motor político” y que seguramente lo harán en un acuerdo con otros partidos. “Somos muy críticos de la gestión de Omar Perotti. Queremos volver a ser gobierno no solo para hacer las cosas que hicimos bien sino para innovar y mejorar aún más. Pero la experiencia de gestión es indispensable. Se demostró que gobernar una provincia era mucho más que una frase, que un slogan de campaña”.

Poner en agenda temas de la ciudad

La actividad en San Jerónimo se realizó en el Centro de Jubilados y Pensionados “Club de Abuelos” y fueron convocados representantes de veinte organizaciones sociales de la ciudad desde subcomisiones deportivas, hasta escuelas, espacios de salud, asociaciones culturales y escritoras.

“Durante nuestra labor como diputadas con Clara García tuvimos relación con numerosas instituciones en la ciudad”, indicó Erica Hynes. “Organizamos este encuentro porque quisimos tener una charla a principio de año para poner en agenda los temas importantes de la ciudad y que lo puedan decir los propios actores, los que están en el día a día”.

La diputada Hynes, que es oriunda de Esperanza, destacó la importancia de acompañar a las instituciones y escuchar sus demandas. “En estos años realizado numerosas declaraciones de interés, estuvimos presentes en eventos y en fiestas. Con esta actividad venimos a escucharlos. Sabemos que las demandas son de las cuestiones concretas de la ciudad y desde la Cámara de Diputados y Diputadas podemos hacer gestiones o proyectos”.

“También como personas políticas estamos interesadas en construir un proyecto que contemple lo mejor para los santafesinos y santafesinas y San Jerónimo es parte de ese recorrido”, concluyó.