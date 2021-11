Clara García: “El Frente Progresista está entero y es protagonista del futuro”

La ex candidata a senadora nacional por el Frente Amplio Progresista, Clara García, efectuó un balance de lo ocurrido en las elecciones del pasado 14 de noviembre.

En diálogo con la CSC Radio, García analizó que “fueron unas elecciones con una carga emotiva y política muy especial, primero porque padecíamos de una ausencia muy grande de nuestro gran electora, de nuestro referente Miguel Lifschitz, que obviamente al dejarnos produjo un cimbronazo puertas adentro y puertas afuera del espacio político y el escenario se reconfiguró de una manera diferente”.

“Allí sacamos fuerzas, nos unimos, casi que nos reinventamos y tuvimos unas PASO en donde nuestra lista ganó la interna en los 19 Departamentos, casi duplicando o más al adversario circunstancial, pero después en las generales tuvimos casi un 80% más de votos, con lo cual desde ese punto de vista sentimos que estamos enteros y somos protagonistas del futuro”, evaluó.

Resaltó que “Mónica Fein será diputada nacional porque salió electa con una importantísima cantidad de votos y que además hemos tenido una presencia territorial muy pero muy fuerte”. “No llegó en Esperanza de la mano de Verónica Geese que estuvo a pocos votos de entrar pero en grandísima cantidad de localidades consolidamos la presencia frentista territorial”, apuntó.

Sobre lo que faltó en Esperanza, explicitó que “la grieta nacional, esa construcción política de dos extremos que confrontan irremediablemente tiene un mensaje que conmueve, también hay muchos votos anti o en contra de, pero sin embargo ninguno de los dos frentes políticos mayoritarios a nivel nacional ha mostrado soluciones cuando fue gobierno sino muy por el contrario y todos los grandes problemas se fueron acrecentando en este tiempo: el desempleo, la inflación, la inseguridad y no han dado en la tecla”.

“Y justamente la confrontación es un poco la madre de ese fracaso, porque como en la vida uno soluciona los conflictos cuando puede sentarse y llegar a acuerdos pero cuando se ha estado confrontando de esa manera con el único objetivo de destruir al enemigo, parece después difícil sentarse con aquel al que se considera enemigo para construir”, agregó.

De todos modos, advirtió que “no se puede dejar de leer y de escuchar la voz de la gente en las elecciones que siempre es autónoma y creo que tiene razón aun cuando a uno no le toca de manera favorable” y en cuanto al Frente Progresista describió: “Partimos de un momento tan triste, tan duro y sin embargo estamos enteros, con lo cual el futuro nos toma con esperanza, siendo protagonistas y hacia adelante”.

Respecto de la situación de la provincia, sostuvo que “se escuchó tibiamente decir al gobernador (Omar Perotti) que llamaría al diálogo pero lamento que haya necesitado dos años y una derrota para entender que el diálogo político es indispensable en la construcción, y encima dijo que habría cambios de Gabinete con lo cual tenemos por delante un par de meses de quietud porque los ministros no saben si quedan o se van, y además los propios ministros reconocen que algunos no hablan con otros y eso da como resultado una muy mala gestión”.

Consultada por la posibilidad de concretar un frente opositor, García explicó: “No me gusta pensarlo como opositor, mi partido ha sido frentista hace casi 30 años, pero me interesa unirnos por un programa, por ideales que compartimos, por valores que son indestructibles. No me gusta pensar en un rejunte en contra de, y ya habrá tiempo de pensar si hay o no valores, programas, una mirad de la gestión pública, de la transparencia que nos una y ahí abriremos los brazos”.

Respecto de posibles cambios en la situación de autoridades de la Cámara de Diputados ante el alejamiento del sector radicalismo que apoyaba al Frente Progresista y pasó a integrar Juntos por el Cambio, la dirigente dijo que “falta mucho para eso, el mes de mayo del año próximo resulta una eternidad en nuestro país con los cambios constantes”. “La presidencia de Farías ha sido impecable y estoy segura que podrá seguir en ese cargo con este equilibrio de fuerzas políticas”, sentenció.

Sobre la multitudinaria marcha del Día del Militante que organizó el gobierno nacional, analizó que “si uno erra el diagnóstico y no hace autocrítica lejos está de encontrar una solución. Entiendo que en la tribuna mediática no reconozcan que perdieron pero de allí a inventarse un festejo de algo que no fue un triunfo es tan alejado de la realidad que preocupa”. “Preocupa ese error de diagnóstico de un gobierno que se ve tan fracturado y tan opuesto entre sí, puertas adentro”, evaluó.

Finalmente consideró que “es posible salir, y aunque a veces los tiempos no sean tan rápidos como uno quisiera y los momentos demoren más en llegar, por supuesto que se sale”. “Hemos perdido dos referentes con proyección nacional como Hermes Binner y Miguel Lifschitz con lo cual a nuestra fuerza política las cosas le cuestan un poco más pero vamos a ser protagonistas del futuro”, concluyó.