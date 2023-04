Clara García adelantó su posible candidatura para la Gobernación de Santa Fe

La diputada provincial Clara García (Frente Progresista Cívico y Social) habló del acuerdo del Frente de Frentes que se presentará el próximo 25 de abril en Cayastá y no descartó ser una de las futuras candidatas a gobernadora. La dirigente socialista visitó Esperanza, Franck, San Carlos Sud, Centro y Norte. Aseguró que van a recuperar el vínculo entre escuela secundaria y trabajo para los jóvenes.

Acompañada de la diputada Erica Hynes y la dirigente local Verónica Geese visitó la ciudad de Esperanza, recorrió instituciones y participó de una charla debate sobre el futuro de la educación y las herramientas brindadas para desarrollarse en el ámbito laboral.

En declaraciones realizadas en los estudios de la CSC Radio, Clara García reflexionó respecto del enojo que se manifiesta en la ciudadanía frente a la dirigencia política y señaló que “la bronca es un sentimiento que estas expresiones anti políticas y a veces antidemocráticas han sabido captar y uno entiende la situación de bronca pero gobernar un país es algo muy serio. Y la política debe hacer autocrítica porque no estaríamos hablando de esta situación si desde la política hubiéramos dado siempre respuestas”.

«Qué riesgo creer en alguien solo por la bronca, porque si no tiene equipos que sepan hacer, y si no tiene autoridad, pero no la autoridad de pegar tres gritos en una bravucona, esa la actuamos cualquiera, nos despeinamos y ponemos cara de loco, eso casi que lo puede hacer cualquiera. Ahora, gobernar, hacer acuerdos con la oposición, porque lo dijiste claramente, nadie lo hace solo, hacer acuerdos serios, transparentes, de cara a la gente y gobernar, y hay que tener experiencia», sostuvo la referente del Partido Socialista que gobernó la provincia durante 12 años.

Ante ello, recomendó: “Por eso le digo a la gente, que se fije a quién vota: mirar su vida personal, si su vida privada hace honor a lo que dice en lo público, si es una persona leal a sus convicciones o ha ido cambiando de lugar, de espacio a medida que conseguía un escalón en su carrera política, hay que mirar si el candidato está preparado”.

Sobre la iniciativa del “Frente de Frentes” que se estará presentando el 25 de abril en Cayastá afirmó que “no es anti ni en contra de algo, sino que es una alternativa y una expresión que tiene que ver con la crítica muy fundada que tenemos hacia el gobierno de (Omar) Perotti”. “Es un espacio que finalizado este mal gobierno de Perotti va a ser la alternativa esperanzadora”, definió.

Consultada por la posibilidad de su candidatura a la Gobernación, García confirmó: “formo parte de la dirección del Socialismo, tenemos un compromiso político pero también humano porque hay dos líderes que nos dejaron muy pronto, Miguel Lifschitz y Hermes Binner, y quienes quedamos sentimos que esa antorcha la llevamos para adelante, así que por supuesto no habría honor más grande que ser gobierno en esta provincia”.

De todos modos, aclaró: “Hay que ir paso a paso porque el 22 de abril tenemos nuestro Congreso partidario al que respetamos mucho y queremos que de allí esté consolidada nuestra propuesta y luego el 25 en Cayastá se decidirá”. “Es muy simbólico haber elegido esa ciudad donde empezó todo, aquella Santa Fe la vieja del inicio de la provincia, creo que va a albergar un nuevo inicio”, remarcó.

En ese sentido, aclaró que “estas uniones de partidos implican una gran decisión a tomar: si te quedas sólo en la charla ideológica de café, relatando viejas cosas puras de la ideología, que está muy bien porque nunca hay que perderlas y de hecho nosotros vamos a una PASO el 16 de julio llevando nuestra propuesta progresista y queriendo que la gente la elija, o con generosidad encontrás en una mesa los puntos en común. Por eso decidimos que los extremos esta vez no van, que es necesario un plan de gobierno de Santa Fe donde todos coincidimos; y la otra es libertad para la decisión en el orden nacional donde claramente tenemos más diferencias y conflictos. Con esas dos premisas hemos armado un acuerdo que va a ser sólido”.

En relación a la charla debate sobre educación y trabajo, realizada el viernes en Esperanza, la dirigente socialista sostuvo que se trata de un “vínculo medular, en especial en una región como ésta, que valora tanto el esfuerzo, el empleo de calidad y la necesidad que los chicos y chicas tengan la capacitación adecuada para acceder a un puesto de trabajo o emprender un proyecto serio que les permita vivir y desarrollarse en relación a sus sueños, poder aportar al crecimiento de su región y en definitiva, concretar un proyecto que los haga más felices”.

En ese marco, fue muy crítica con la actual gestión provincial: “Vemos que la educación en Santa Fe está con muchas dificultades porque este es un gobierno que tiene serias falencias para gestionar y, al igual que otras áreas, la ha descuidado notablemente”, afirmó la legisladora y mencionó “las decisiones que se toman sin consensuar ni escuchar otras voces, las escuelas con escasa inversión que en muchos casos se sostienen por la acción de las cooperadoras, los docentes que no acceden a espacios institucionales de diálogo, la falta de planificación innovadora ante un mundo productivo con cambios vertiginosos, ha profundizado la calidad educativa y también la brecha entre la escuela secundaria y el mundo del trabajo”.