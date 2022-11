Cinco Tecnicaturas con amplia salida laboral: inscripciones abiertas en el ITEC

La directora del área de Tecnicaturas del Instituto Tecnológico (ITEC) “El Molino”, Jimena Haye, detalló las propuestas que están a disposición para los estudiantes y cuyas inscripciones están abiertas.

En diálogo con la CSC Radio, Haye señaló que “las inscripciones abrieron en octubre, con una buena cantidad de inscriptos” y destacó que “hasta el momento el Instituto nunca había tenido una oferta tan amplia, y por eso es todo un desafío que el año que viene habrá cinco Tecnicaturas Superiores y en todas ellas viene bastante pareja la inscripción”.

Puntualizó que “hay unos 15 inscriptos por carrera aproximadamente que para esta altura del año es un montón; generalmente terminamos con entre 30 y 40 inscriptos según la carrera” y agregó que “está finalizando en noviembre la posibilidad de pagar la inscripción con un 15% de descuento”.

Por otra parte, remarcó como “muy importante” que “en algunas carreras las empresas nos piden personal y no tenemos recurso humano para enviar, no hay alumnos ni egresados que puedan cubrir esas vacantes”. Como ejemplo mencionó que “en la carrera de Mantenimiento Industrial, la mayoría de los estudiantes está trabajando y hay empresas que quieren iniciar pasantías pero no hay gente para mandar, porque todos ya están trabajando”. Agregó que “hay alumnos de primer año de la Tecnicatura en Gestión Industrial que ya entraron en pasantías”.

“Esto demuestra que nuestras carreras surgen a demanda y tienen todas una buena salida laboral. Desde el ITEC tenemos contacto con el CICAE y a través de ellos con las entidades empresarias, con la Municipalidad y con Sociedad Rural y vamos conociendo las necesidades que tienen los diferentes ámbitos del entorno productivo, y se confirma cada vez más la necesidad de estas carreras que nosotros promovemos”, refirió Haye.

Comentó además que “hace 10 días se presentaron los proyectos finales de todas las carreras y se pudo ver que en las carreras de gestión de energía se pudieron ver proyectos de emprendimientos que se fueron armando a lo largo de la carrera, acompañados por los docentes y en los diversos espacios, algunos haciendo crecer sus emprendimientos que ya son exitosos”.

Haye también sostuvo que “otro desafío de 2023 será el inicio de la Tecnicatura en Desarrollo de Software, porque está la necesidad de las industrias de la incorporación de la tecnología en todas sus formas y eso nos invita a prepararnos para una carrera sobre la cual no teníamos un ejercicio, entramos en un universo nuevo y es un desafío para todo el equipo”.

Detalles

Haye puntualizó que “se trata de Tecnicaturas Superiores de tres años de duración, y se cursan de lunes a viernes de 17.30 a 21.50”.

“Es importante resaltar que ya teníamos un ciclo de Licenciaturas articulado con la Universidad Nacional de Rafaela (Unraf) y actualmente tenemos junto a otras entidades educativas de otras localidades y en Esperanza exclusividad en la inscripción a la Licenciatura en Administración y Gestión de la Información para los egresados de las carreras de Gestión Industrial y de Logística del ITEC. Pueden hacer ese ciclo de Licenciatura que será totalmente virtual con Unraf habiendo egresado en el ITEC”.

Remarcó que “el Instituto se paga una cuota peor en parte esta sostenida por industrias locales y actualmente la cuota es de 6.000 pesos” pero “si hay quienes tienen dificultades para poder abonar en el área de Cultura de la Municipalidad ofrecen becas ITEC y tenemos un sistema de préstamo académico para que todos puedan estudiar en el ITEC y el pago de una cuota no sea algo prohibitivo”.

Por último, comentó que por el Programa “Empresas que Educan” del cual participan más de 20 empresas comprometidas con la educación, tienen a disposición dos becas completas, de tres años de duración, para otorgar a estudiantes de las carreras de Logística, Mantenimiento Industrial y Gestión de energías.

Las cinco Tecnicaturas

– Tec. Superior en Gestión Industrial

El técnico puede implementar, evaluar, organizar y conducir diversas áreas organizacionales.

Entre las que se encuentran: administración, comercialización, producción, finanzas, compras, ventas, entre otras.

También se encuentra preparado para generar un emprendimiento propio.

– Tec. Superior en Mantenimiento Industrial

El técnico puede gestionar el mantenimiento del equipamiento industrial. Esto permite, garantizar la producción y contribuir a la optimización de la organización.

Puede desempañarse realizando mantenimiento: Eléctrico, hidráulico, neumático, electrónico y de instalaciones frigoríficas.

También se encuentra preparado para generar un emprendimiento propio.

– Tec. Superior en Gestión de energías renovables, uso racional y eficiencia energética

El técnico puede diseñar, proyectar, evaluar y gestionar los sistemas energéticos.

Para posicionarlos en un nivel óptimo en cuanto eficiencia y racionalidad en su uso.

También se encuentra preparado para generar un emprendimiento propio.

– Tec. Superior en Logística

El Técnico Superior en Logística está capacitado para organizar y gestionar la distribución y despacho, el transporte, la recepción y el almacenamiento de bienes, como así también estar a cargo de la información administrativa vinculada a estos procesos.

Para lograr mayor efectividad en los procesos productivos industriales.

También se encuentra preparado para generar un emprendimiento propio.

– Tec. Superior en Desarrollo de Software

El Técnico Superior en Desarrollo de Software se encuentra habilitado para diseñar, construir y verificar artefactos de software de complejidad media, correspondientes a sistemas de información, o vinculados indirectamente al hardware o a sistemas de comunicación de datos, respondiendo a especificaciones.

También se encuentra preparado para generar un emprendimiento propio.