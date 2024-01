Cinco años de la muerte del santafesino Emiliano Sala y recuerdo de Kylian Mbappé

Este domingo se cumplen cinco años de la muerte de Emiliano Sala, al precipitarse la avioneta Piper PA-46 Malibú en la que se trasladaba desde la ciudad de Nantes (Francia) a Cardiff (Gales). La nave cayó al agua mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha, a 27 kilómetros de la isla de Guernsey.

El delantero santafesino, nacido en Cululú, tenía 28 años. En el accidente, ocurrido el 21 de enero de 2019, también falleció el piloto David Ibbotson (59), quien viajaba junto al futbolista.

Dos días antes, el 19 de enero, FC Nantes había concretado la transferencia del goleador al Cardiff City, en una operación que rondó en los 19,5 millones de dólares.

El futbolista francés Kylian Mbappé lo recordó en sus historias de Instagram.

Emiliano Sala había desarrollado su carrera formativa la localidad santafesina de Progreso, en el club San Martín. Siendo un adolescente, se unió al centro de formación Proyecto Crecer Argentina del Girondins de Burdeos, ubicado en San Francisco, provincia de Córdoba. Se unió al equipo reserva de dicho club a mediados de 2010, para continuar su entrenamiento. Tras varias cesiones, llegó al Nantes.

Luego de haber pasado poco menos de 48 horas en territorio francés despidiéndose de sus compañeros, el delantero se disponía a regresar a Gales.

El equipo británico había ofrecido un vuelo comercial al jugador recién fichado, vía París, pero Emiliano quería extender esa ceremonia antes de vestir la camiseta de su nuevo club y por eso se optó por un vuelo privado.

De acuerdo a lo revelado por la BBC, el piloto, que carecía de licencia comercial, le reveló a un colega amigo “las dificultades técnicas” que había enfrentado en el viaje a Francia. Los inconvenientes se profundizaron en el vuelo de regreso a Gales, detalla Télam en la cobertura del hecho.

Aproximadamente una hora después de haber despegado de la pista número tres en Nantes, la máquina Piper Malibú, matrícula N264DB, perdió contacto con el radar sobre el canal de la Mancha.

La nave volaba a cerca de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, pero el piloto perdió el control cuando descendió para evadir las nubes e intentar un aterrizaje de emergencia.

Los investigadores del siniestro encontraron que el futbolista habría estado «profundamente inconsciente» por aspirar monóxido de carbono y que el piloto probablemente también habría sido afectado por la contaminación.

El cuerpo de sala fue recuperado entre los restos de la nave, a 68 metros de profundidad, el 7 de febrero, casi dos semanas después del accidente. Los restos de Ibbotson nunca fueron rescatados.

