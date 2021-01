Cierre de exportaciones de maíz: “Es una medida inconsulta que agrava la situación del campo”, afirmó Alonso

El presidente de la Sociedad Rural Las Colonias, Diego Alonso, anticipó que “la modalidad de protesta será un paro de 72 horas de no comercialización de ningún tipo de producto agropecuario” aunque aclaró que su cumplimiento será “en la medida en que cada uno pueda, porque se sabe que hay mucha gente que está cosechando”.

Explicó que “a esto hay que verlo en el contexto de la prohibición de las exportaciones de maíz, con el gobierno otra vez tomando una posición totalmente inconsulta con los productores y sin trabajar sobre las cadenas de valor; como puede ser la cadena del maíz, con todo lo que significa en la producción de carne de cerdo, de pollo, carne bovina, leche y otras cuestiones que se ven afectadas con el precio del maíz”.

“No es la solución prohibir las exportaciones para que baje el precio del maíz y que estas producciones se vean beneficiadas, porque al precio en la góndola de la carne de pollo, cerdo, vaca o los lácteos lo produce toda la cadena. De este modo hay que analizar toda la cadena, ver cada componente de los eslabones de la cadena y en esto se puede ver que los impuestos son entre el 30 y el 40% del precio y la logística, con el transporte, es otro 20 o 30%”, ejemplificó.

En este marco, afirmó: “Vemos que el gobierno vuelve a errarle, ya pasó entre el 2004 y el 2015 donde se prohibían las exportaciones de trigo, carne, leche y lo único que hizo fue desabastecer, porque la actividad pierde rentabilidad, pierde precio y los productores dejan de hacer esa actividad para pasarse a otra; y en este caso el maíz es uy necesario para las rotaciones de los cultivos y para la actividad en general del campo”.

“Es una medida inconsulta que agrava mucho la situación del campo, sumada a la sequía”, resumió.

Finalmente, adelantó que continuará la movilización del sector: “Es muy complicado hacer asambleas hoy porque no se puede reunir a las personas pero el malestar es bastante manifiesto”. “Más allá de esto, tiene que haber otra forma de gobernar en el país, no se pueden seguir tomando medidas inconsultas, sobre todo cuando en campaña Fernández prometió que iba a ser un presidente que dialogue; no cumplir ni siquiera una parte de lo que prometió”, reclamó.