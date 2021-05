Cierre de exportaciones: Carsfe advierte que provocará “pérdidas de trabajo y cierre de frigoríficos”

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Carlos Castignani, cuestionó la determinación del gobierno nacional de cerrar las exportaciones de carne por 30 días.

En diálogo con la CSC Radio, Castignani calificó a la medida del gobierno de “insólita”, recordó que “ya se probó hace unos años sin resultados” y lamentó que “se vuelve a caer en el mismo error”.

Ante ello, confirmó que el cese de comercialización de hacienda que dispuso la Mesa de Enlace como protesta será entre el 20 y el 28 de mayo y planteó que “esta medida apunta a ver si se logra un diálogo con el gobierno, que prometió a las entidades que ante cualquier medida que se tomara referida al sector se iba a sentar para debatir, pero eso no pasó”.

“Desde las entidades creemos que es una medida innecesaria y que no va a cumplir con lo que pretende el gobierno porque el problema de los precios pasa por otro lado y no por la exportación”, sentenció el dirigente.

Asimismo, explicitó que “la carne que se exporta es la que no consumimos en el país, y que a la inflación no la forma el productor. El productor y el consumidor son los eslabones más débiles de la cadena que no establecen los precios; los precios se establecen por otros mecanismos y el gobierno nuevamente erra esta política que no va a dar resultados y que cerrará un montón de mercados que al país le había costado muchísimo reabrir”.

Respecto de la falta de diálogo, Castignani consideró que “dentro del gobierno hay una interna muy fuerte, un ala del gobierno que toma esta medida inconsulta, innecesaria y que no va a dar los resultados que se esperan, y otra ala del gobierno que busca el diálogo y ver de qué manera podemos resolver entre todos el problema de la inflación, pero no es la que está prevaleciendo”.

No obstante, remarcó que “hay que rescatar la postura del gobierno provincial que ha expresado públicamente que no coincide ni acompaña esta medida del gobierno nacional. Córdoba y Santa Fe son dos provincias exportadoras en gran escala han expresado su desagrado porque esto trae consigo gran cantidad de pérdidas de puestos de trabajo y cierre de frigoríficos”.

“No entendemos el error en que incurre el gobierno al tomar una medida que ya fracasó y que es innecesaria porque todos estamos preocupados por la inflación pero también el gobierno debe reconocer que dentro de esta cadena la presión impositiva ronda el 40% del valor de la carne y ante ello el gobierno tiene herramientas para bajar el precio si eso es lo que busca”, explicitó finalmente.

“Esto demuestra un desconocimiento total del negocio de la carne, lamentablemente en el gobierno están muy mal asesorados y con una mirada muy corta”, concluyó.