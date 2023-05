Christen con la Selección en Brasil: “Los resultados fueron excelentes, me sentí muy bien”

La nadadora del Lawn Tennis Club Esperancino, Julia Christen, contó su experiencia en la Copa de Federaciones de Río de Janeiro, Brasil, donde integró la Selección Nacional de Natación.

En diálogo con la CSC Radio, Christen contó que “el viaje fue a último momento, surgió muy espontáneo después de la cancelación de los Panamericanos” y en lo personal “fue un shock porque no sabía cómo sería el torneo, ni con quien iba, si los conocía o no, y demás”. En tal sentido, mencionó que “todos los compañeros fueron muy amables, unos amores, así que eso fue uno de los factores por los cuales ese viaje fue inolvidable”.

“Al llegar a Río de Janeiro, yo ya sabía que iba a nadar tres carreras de pecho, que es mi estilo, los 50, 100 y 200 metros pero no sabía si iba a nadar algún relevo, y al final terminé todos los relevos que hubo: de crol, 100 y 200 libres y todas las de combinado, que son los cuatro estilos, donde competí en mi categoría y en otra mayor”, relató.

Destacó que “eso estuvo muy bueno porque pude analizar bien mi carrera, al hacerlo tantas veces me fui dando cuenta dónde mejorar, pude mejorar mis tiempos y también pude pasarlo muy bien, la gente de Brasil fue muy amable y nos atendió muy bien”. Y agregó que “el último día, que pensé que iba a descansar me propusieron subirme a una carrera de 50 metros libres –que es una carrera que hago pero no la tenía pensada en este torneo- y también hice otro relevo después”.

“La pasé muy bien, los resultados fueron excelentes, me sentí muy bien conmigo misma y en el agua, también el hotel donde estuvimos era muy bueno, pudimos conocer la playa así que todo fue excelente. Lo único que no estuvo tan bueno fue el clima, porque uno espera de Brasil algo caluroso y sin embargo hubo mucha lluvia y algo de frío, y con la pileta descubierta se padeció un poco”, resumió la joven nadadora.

Ante esto, se manifestó “muy conforme porque de 9 carreras, hubo 9 medallas, y solamente una fue plateada por los 50 libres donde otra chica de Argentina salió primera porque es muy buena. Hubo muy buen nivel de parte nuestro, eso estuvo fantástico, y en el nivel de algunos participantes era muy bueno y de otros no tanto, lo que nos sorprendió porque se esperaba mucho. Mis tiempos me gustaron mucho y sé que puedo seguir mejorándolos, así que me estoy preparando para la próxima competencia”.

Sostuvo además que “fue uno de los torneos más duros porque en otras competencias como los nacionales, no nado tantas cosas porque no tenemos relevos, entonces se nada una carrera por día y el cuerpo ya está acostumbrado, pero ahora nadé más de una carrera por día y se hizo complicado”.

Por último, contó que su próxima competencia «será en junio con un Nacional en el Parque Roca que es clasificatorio para el Sudamericano Juvenil de septiembre, así que estamos apuntando a eso».