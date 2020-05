Chelita, esa marca que se transformó en un sentido de pertenencia para los esperancinos

Los últimos suspiros de Chelita fueron en 1996. Cerrando así una época dorada para la industria láctea esperancina. A lo largo de sus años grandes firmas lácteas intentaron comprar la planta así preguntó Vacalín o la propia Milkaut entre otras, pero en reuniones de directorio estaban los que querían y quiénes se oponían y las conversaciones se cerraban con un no. Esperanza por años tuvo un dulce de leche tan rico que hasta no supo de límites y cruzó fronteras llegando a mercados internacionales impensados para la época.

Los productos que salían eran marca Chelita. La industria alfajorera de la Costa Atlántica desde mediados de los sesenta comenzó a optar por el dulce de leche que se hacía en Esperanza y el comentario de la calidad del mismo recorrió el país y rápidamente se arrancó a comercializar en Salta, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y así a diversos rincones en tiempos donde no abundaban las autopistas y muchas veces se complicaba llegar a destino con el pedido. En Buenos Aires Chelita entró y no se fue más y desde finales de los sesenta alfajores como Jorgito, Fantoche, Capitán del Espacio entre tantas golosinas llevaban el mejor dulce de leche del mundo en sus recetas.