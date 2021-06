Charla entre dirigentes y referentes del PDP del Centro-Norte de Santa Fe

Ana Copes, del Partido Demócrata Progresista, junto a un importante grupo de dirigentes y referentes, organizó un foro virtual en el que se compartieron los desafíos del Partido en la provincia de Santa Fe y en el país. También disertaron los dirigentes Daniela Muttis y Pablo Cardinale.

Con el objetivo de promover un espacio de escucha, diálogo y participación activa dentro del Partido Demócrata Progresista (PDP) en el ámbito de la provincia de Santa Fe, Ana Copes, junto a numerosos correligionarios demoprogresistas, convocó el martes 16 de junio a dirigentes y referentes de Santa Fe, San Carlos Centro, Sauce Viejo, Vera, Calchaquí, Helvecia, Villa Ocampo, Reconquista, Pilar, Progreso, San Jerónimo Norte, Santa Clara de Buena Vista, Villa Trinidad, San Guillermo y Las Toscas, entre otras localidades.

Todos tenemos derecho a ser escuchados

En el inicio de su alocución, A. Copes disculpó la ausencia del Dr. Lisandro Mana, Director del Hospital de Gálvez, que por el momento crítico que se está viviendo en el tema de salud, “no ha podido sumarse en esta oportunidad”. Por otra parte, destacó que “en Argentina asistimos a la negación de la finalidad de la vida política que consiste básicamente en una tarea de educación, de cultura, de progreso, orientada hacia el bien común, que no es el bien general”.

“Presenciamos en cambio el deslizamiento por el tobogán de la fragmentación social, de la decadencia moral y cívica. Se ha roto el contrato entre la sociedad y su gobierno, los ciudadanos desconfían de la política y muchas veces (y con razón) desprecian a los políticos”.

“En una democracia no hay una única visión, hay perspectivas heterogéneas. Por eso, iniciamos este espacio donde todos tenemos derecho a ser nombrados, a ser escuchados y a participar”.

Portadores de un legado

“EL Partido Demócrata Progresista es un Partido necesario para nuestro país. Tiene valores distintivos; tiene figuras consulares, como Enrique Muttis, cuya hija hoy nos acompaña; tiene personas honestas, de prestigio. Tiene trayectoria, tiene tradición, tiene más de 100 años de existencia. Por eso, encaramos esta tarea con entusiasmo, con la tranquilidad de conciencia que otorga el hecho de saber que el ideario estuvo, está y estará por encima de las personas”.

Hay que reposicionar al partido

Daniela Muttis, hija del histórico dirigente Enrique Muttis, resaltó en su intervención la necesidad de reposicionar al Partido. Destacó no sentirse representada por la actual conducción demócrata progresista en Santa Fe.

Repasó su participación desde muy joven junto a su padre y en la universidad, y planteó algunas reflexiones:

“Me da mucha lástima la situación del Partido en la provincia de Santa Fe, porque el PDP dentro de la provincia fue una alternativa que se le brindaba a los ciudadanos, presentando candidatos que dignificaban la función pública. Por eso hubo tantos representantes en las cámaras legislativas, presidentes comunales, concejales e intendentes. Hoy, la representatividad está en su mínima expresión. En la ciudad de Santa Fe hace años que no hay concejales del PDP”.

“Seguramente hay muchas causas. Creo que cuando se tomó la idea de aliarse a un frente para ganarle al peronismo, la identidad del Partido se diluyó. Hizo que muchos dirigentes y simpatizantes se fueran del Partido, porque no se sintieron representados”.

“No me sentí representada cuando la dirigencia política de la democracia progresista de la provincia de Santa Fe, se decidió por apoyar a candidatos a diputados nacionales, en 2017 y 2019, que terminaron votando proyectos kirchneristas, y cuando en las últimas elecciones presidenciales, el Frente Progresista, incluido el PDP, iba en la Provincia con un candidato a la presidencia como Roberto Lavagna, funcional al peronismo. Yo no me siento representada por esta gente.”

Tenemos que volver a enamorar a los simpatizantes

“Es momento de trabajar en el Partido para reposicionarlo, en ese lugar del cual nunca tuvo que haber salido. Tenemos gente muy valiosa. Hay que volver a enamorar a nuestros simpatizantes. Hay mucha gente dispuesta, con vocación de servicio”.

“Quiero colaborar con el Partido para que vuelva a ser una fuerza grande dentro de la provincia”.

EL PDP es un partido de vocación de servicio

Pablo Cardinale planteó los desafíos que tiene el Partido en la actualidad y algunos hitos destacados.

“El Partido debe resolver los propios problemas y saber qué queremos. El PDP siempre fue un partido de cuadros, formado por dirigentes con vocación de servicio, profesionales, productores agropecuarios, trabajadores, comerciantes, directores de escuela, maestros, entre otros. Hablamos de gente preparada con una mirada hacia la comunidad.”

Cambios y distorsiones

Durante los últimos 30 años, como la reforma de la ley de Lemas, la boleta única en Santa Fe y las PASO, que “debilitaron a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, en su rol de capacitación, formación, selección y postulación de candidatos a cargos públicos electivos, posibilitando el acceso a estos cargos de gente sin experiencia, y permitiendo, asimismo, la llegada de gente ajena a la política por el sólo hecho de ser popular

Liderazgo de Ana Copes

Cardinale destacó además, el rol dirigencial de Ana Copes, que fortaleció la presencia nacional, primero como Diputada Nacional (2015-2017) y luego como Coordinadora del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, desde 2017 a 2019.

La situación en Santa Fe y los desafíos que vienen

Cardinale, además, enfatizó que en Santa Fe se dio una nota triste en 2015, cuando por primera vez en su historia, el PDP no llevó candidato a Diputado Nacional. En el 2017 y en el 2019, para las elecciones en dicha categoría, directamente se divorció de su electorado. Las pruebas están al canto: en las propias comunas donde gana el dirigente demócrata progresista, en la elección a diputados nacionales “arrasa” Cambiemos. Nadie mejor que nosotros para conocer el voto demócrata: jamás va a votar una tercera vía funcional, en definitiva, al kirchnerismo, como quedó demostrado en los hechos”.

“Nuestro desafío es ganar visibilidad y fortalecer la identidad del Partido, en un rol activo, buscando consensos electorales para elevarlo en la consideración de la ciudadanía”.

“Necesitamos recuperar ese sentido de pertenencia, de sentido común, con formación de dirigentes, que representen a nuestros afiliados y simpatizantes y al ideario legado por Lisandro de la Torre para fortalecer la democracia”.