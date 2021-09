Cepo a la exportación de carne: “No se descarta un paro y movilización”, anunció Carsfe

El dirigente de la Comisión de Ganadería de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Ernesto Messina, evaluó la reunión que mantuvieron los productores con la Mesa de Enlace nacional y las autoridades provinciales en relación a las restricciones en la exportación de carne.

En diálogo con la CSC Radio, Messina sostuvo que la reunión de la Mesa de Enlace en Santa Fe fue “muy intensa, muy productiva” y destacó que “se pudo ver una Mesa de Enlace unida, con criterios comunes y trabajando en equipo y unidos, lo cual dejó una sensación muy agradable”.

“Se hizo una mesa de diálogo muy intensa entre productores y Mesa de Enlace, con posturas como intensificar la actividad política con candidatos y con asesores de los legisladores lo cual se detectó como una falencia porque hay muchos legisladores que desconocen la dinámica productiva y tienen una idea poco clara de lo que es el productor agropecuario y el conflicto de la carne; y también mantener diálogo y contacto directo con gobernadores, especialmente las autoridades de Santa Fe que ayer estuvieron presentes”, comentó.

Apuntó que las autoridades del Ministerio de la Producción de Santa Fe “se mostraron muy participativos en el encuentro, y quedaron un poco descolocados por la decisión de prolongar la suspensión del 50% de las exportaciones, porque estuvieron haciendo gestiones con el gobierno nacional pero esto escapa a ellos y es parte del doble comando que hay a nivel del gobierno nacional”.

De todos modos, definió que “fue una interesante puesta sobre la mesa de los temas que hay que seguir trabajando” y adelantó que “no se descarta un paro y movilización”.

Consultado por la posibilidad de que la restricción de las exportaciones, puede extenderse hasta el año próximo, Messina admitió: “Personalmente la percepción que tengo es que a las autoridades gubernamentales no se le puede tener ninguna confianza” y ejemplificó que “incluso los integrantes de la Mesa de Enlace manifestaron ayer que el Presidente (Alberto Fernández) les prometió cosas que después no cumplió y cuando se le pidieron explicaciones no los recibió más”.

“El diálogo se basa en la confianza y el respeto mutuo y hoy está eso puesto en duda porque no se sabe si las medidas se toman por un tiempo, para siempre o de forma permanente. No hay líneas ni luces claras que permitan decir qué va a pasar más adelante. Lo único cierto es que la producción y el stock de hacienda bajaron y todo hace suponer que esa tendencia va a seguir, al no haber reglas claras. Hoy las señales son muy confusas y lo único que se vislumbra es que la tendencia será a que haya menos carne, porque el productor no está motivado para nada”, analizó.

Agregó que “Argentina está a contramano de la demanda mundial de carne, acá el problema es que tenemos un gobierno que prejuzga a la producción, a quienes trabajan y ganan plata con su trabajo”.

En cuanto a la protesta concreta, adelantó que “habrá consultas en cada entidad esta semana y posiblemente la semana próxima habrá novedades, la idea es fortalecer la lucha y al mismo tiempo seguir en los espacios en que nos toca actuar, desde Carsfe seguimos en la Mesa Ganadera Provincial pero también nos sumamos a estas manifestaciones que se piensan hacer desde la semana que viene”.