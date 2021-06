Centro Comercial a Cielo Abierto: “Hay un proyecto muy ambicioso que va a cambiar la fisonomía al casco céntrico”

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, explicó el trabajo que se viene realizando para poner en marcha el Centro Comercial a Cielo Abierto en el centro de Esperanza y los cambios que implicará en la fisonomía de la zona.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria mencionó que “hay un proyecto muy ambicioso en relación con el Centro Comercial a Cielo Abierto que va a cambiar la fisonomía al casco céntrico de la ciudad en una primera etapa para luego generar otros Centros Comerciales a Cielo Abierto” y explicó que “se seguirá trabajando sobre la ordenanza que regula el uso de las veredas alrededor de la Plaza”.

Detalló que “en esta oportunidad se harán 32 cuadras de veredas nuevas, y se empezarán a diagramar con una fisonomía distinta a la que ahora tienen, algunas ochavas empezarán a materializarse como la que tiene la de la Basílica, y las veredas que se haga tendrán que adecuarse todas a la ordenanza vigente”.

Explicó que “en principio será como una muestra que haga el municipio, quizás sin cargo alguno para el vecino, pero desde la Asociación de Profesionales de la Construcción de Esperanza (APCE) se planteó que el vecino que hizo la inversión de su bolsillo se le pueda reconocer ese gasto, teniendo en cuenta que habrá vecinos a los cuales se lo haga el municipio sin ningún costo”.

Aclaró que “será con un aporte no reintegrable de la provincia que llega por la ley de Centros Comerciales a Cielo Abierto promulgada el año pasado, y que destina fondos para fomento y promoción de centros comerciales”. “Sabemos que con 500.000 pesos no van a cambiar muchas baldosas pero sería para plantear la imagen del proyecto, unir en este proyecto a APCE, UCoEs y las demás instituciones que tienen injerencia en el tema para consensuar un proyecto y que no vuelvan a pasar cosas lamentables como pasó con las bicisendas”, aseveró.

Cabe recordar que los vecinos del microcentro de la ciudad están intimados por una Ordenanza Municipal respetar el diseño arquitectónico elegido por el gobierno local en caso de querer realizar alguna reforma en sus veredas. El sector comprendido es hasta una manzana alrededor de Plaza San Martin.