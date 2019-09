Central San Carlos con «ventaja» desde Esperanza

Juventud buscó llegar al arco visitante pero se le hizo cuesta arriba con un manejo de pelota sin explosión en el ataque, llegó pocas veces y no pudo convertir. Donnet y Mergen no se encontraron para generar las jugadas que el equipo esperancino necesitaba. Central apeló a que corra el reloj, presión alta y pescar alguna pelota que inquiete al arquero local. Las tuvo pero no pudo aumentar.

