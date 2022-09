Caussi explicará en la Legislatura la segmentación de tarifas

Este miércoles, el presidente del directorio de la Empresa Provincial de Energía (EPE), el esperancino Mauricio Caussi, concurrirá a la Legislatura santafesina para explicar de qué manera se aplicará la segmentación tarifaria en la provincia.

Será en la reunión de la comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados.

Además de la segmentación, los diputados pretenden contar con números oficiales que permitan establecer el valor de la energía, el de la distribución y la carga impositiva. También quieren saber si antes de fin de año se aplicará un incremento de 15% por única vez. Para eso, la EPE deberá demostrar que el incremento de los insumos requiere de dicho aumento.

En diálogo con Aire de Santa Fe, el diputado y vicepresidente de la comisión de Obras y Servicios Públicos, Sergio Basile (UCR-FPCyS) explicó que hay dos cuestiones para abordar con el funcionario de la EPE: la deuda de Cammesa y el Ministerio de Energía de la Nación con Santa Fe y la segmentación tarifaria. “Sobre la deuda, queremos conocer los alcances y cómo se va a resolver”, dijo el legislador.

Sobre la segmentación tarifaria, Basile precisó que se busca saber de qué manera se va a implementar la quita de subsidios, cómo se va a discriminar en la factura y aclarar los componentes de la tarifa. “Necesitamos saber el valor de la energía, el valor de la distribución y los impuestos. Hay muchas dudas y hoy no está claro y nunca lo pudieron especificar”, aseguró el legislador radical.

En el encuentro, que está previsto para las 14, los diputados integrantes de la comisión podrán hacer diferentes preguntas. Entre otras inquietudes, está la del incremento del 15% por única vez que podría aplicarse antes de fin de año. Al respecto, Caussi le dijo a Aire de Santa Fe: “Estamos enfocados en la segmentación, en paritaria y, como siempre, en el servicio”, dando a entender que, por el momento, ese aumento no está en agenda.

“Esquema más equitativo y eficiente”

A fines del mes de julio y cuando el gobierno nacional abrió el registro para que los usuarios se inscriban para mantener el subsidio, Caussi había brindado algunas precisiones sobre el proceso de inscripción para continuar recibiendo el subsidio de luz y gas.

“La voluntad del gobierno nacional es acompañar con una continuidad de subsidios a aquellos sectores de la población que lo necesitan, es una muy buena decisión de ir a un esquema más equitativo y eficiente”, indicó.

Y agregó: “Es más equitativo subsidiar la demanda y no la oferta generalizada, no somos todos iguales”. En ese mismo sentido, el funcionario indicó que “hay un sector de la sociedad que recibía subsidios y que no los necesitaba, pedía y tampoco valoraba y ahí hay un derroche. Por eso acompañamos la decisión del gobierno y evaluamos firmar un convenio para facilitar toda la información”.

El Ejecutivo definió tres tipos de segmentos: alto, medio y bajo y “la voluntad política es que nadie que lo merezca se quede sin subsidio. Los que estamos dentro del segmento alto vamos a pagar más cara la energía y eso es lo equitativo”.

Respecto del sector medio, señaló que “todavía no está claro cuál será el porcentaje de subsidio que van a quitar. Cómo impacta depende de cada situación, del nivel de consumo, como incide en cada provincia, el porcentaje de distribución, entre otras cuestiones. La energía no va a ser un problema en el bolsillo de la gente, en absoluto, lo que se busca es equidad”.