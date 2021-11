Caudana: “Sacá foto del voto porque si perdemos no te vas a poder llevar los $10.000″

El presidente comunal de Santa Clara de la Buena Vista hizo el pedido en un audio que se viralizó a nivel nacional. Más tarde lo ratificó a través de sus redes sociales y después pidió disculpas «por un mal día».

Dos audios de 30 y 24 segundos generaron revuelo en la tranquila comuna de Santa Clara de la Buena Vista, en el departamento Las Colonias. Allí se escucha al presidente comunal indicar a una persona que recibirá tres pagos de $10.000, pero que le debe enviar una foto con el voto porque, si pierden el 14 de noviembre, los pagos no seguirán.

“Se están viendo los recursos. Todavía no transfirieron una parte de los recursos. Te van a hacer $10.000 que te lo dan ahora. Después el 14, 15 o 16 de noviembre otros $10.000 y en diciembre otros $10.000. Si vienen las partidas te agregan para los otros 59″, se escucha en el primero de los audios de Juan Manuel Caudana.

En el segundo llega el pedido y la advertencia: “Sacame foto del voto que me haces votar porque si perdemos no te vas a poder llevar más los $10.000 porque yo no voy a poner más un mango de mis recursos para ayudas sociales y políticas. Hacé fuerza para que ganemos y vas a cobrar toda esa ayuda”.

Tras la viralización de los mensajes, grabados la semana pasada, Caudana escribió en su cuenta de Facebook en la que ratificó los dichos y chicaneó a la oposición.

“Quiero aclarar sobre el audio que circula sobre ayudas a personas que necesitan ser asistidos por hijos enfermos, viviendas precarias, hacinamiento; etcétera”, arranca el posteo que subió el viernes a las 14.26.

Luego detalla: “El Ministerio de Bienestar Social envía recursos desde hace varios meses y son manejados por la asistente social; y solo les explico que si no somos gobiernos lógico que esto se termina”.

“Nosotros lo repartimos. No nos hacemos departamentos; casas ostentosas, adueñarnos de terrenos; etcétera. Lo damos entre los que más necesitan”, cierra el mensaje.

“Si tengo que comprar votos para que no ganen delincuentes, lo hago”

En diálogo con LA NACION, Caudana pidió disculpas por el contenido de los mensajes y aseguró que tuvo “un mal día” y que la respuesta fue producto del cansancio por el acoso de “delincuentes” que integran las listas con las que se enfrentará, el próximo 14 de noviembre, para seguir en su cargo.

“No le di dinero a nadie. Fue la respuesta a una persona que todos los días a toda hora llama y molesta. Estaba cansado y había tenido un mal día. Como sabía que no me iba a votar, y no se puede entrar con celular a votar, por eso le dije que sacara la foto, como una forma de que dejara de pedir dinero”, explicó a este medio Caudana y explicó que lleva 13 períodos, de dos años casa uno, como presidente comunal.

Ante la consulta de si alguna vez había comprado votos, aseguró que nunca: “Yo ni siquiera cobro mi sueldo. Tengo solo $40.000 pesos de viáticos. Las ayudas que damos salen de mi bolsillo y de otra gente que me apoya. No queremos que estos delincuentes destruyan el pueblo”.

¿Usted compraría votos para asegurarse que no ganen los opositores? Fue la pregunta que le hizo este medio a lo que respondió: “Si tengo que comprar votos para que no ganen, lo hago. Lo importante es que el pueblo siga creciendo y bien. Puede preguntarle a los vecinos quién soy yo. Nunca robé, ni me hice rico estando en la función pública”.

En otro posteo en su cuenta de Facebok que subió ayer por la tarde, Caudana enumeró obras que hizo durante su gestión, también pidió disculpas y aseguró: “Reconozco que me equivoque, no estaba en un buen momento por mi problema de salud y este personaje me volvía loco a cualquier hora de la noche; hasta intenté denunciarlo. A veces pienso para que reniego gratis, pero mi voluntad y mi vocación de servicio superan las ingratitudes de esta función. Dos años de Omar Perotti miren las obras que acreditamos y faltan dos años más; nos perdamos una oportunidad histórica de ser el pueblo soñado por todos nosotros.; y sepan disculpar un mal día de este presidente que no para de gestionar”.

