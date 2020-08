Categorías de la zona expectantes: El autódromo de Paraná fue habilitado para pruebas

Será para el próximo sábado con exhaustivos protocolos sanitarios.

El Club de Volantes Entrerrianos (CVE), informa que se retomará la actividad deportiva en el trazado del autódromo “Ciudad de Paraná”, la que se desplegará con ajuste y puntual observancia de los recaudos consignados en el Decreto P.E. N° 1160, emitido por el Sr. Gobernador de la Provincia, refrendado por el área ministerial correspondiente.

Sobre dicha base, se dará inicio a las pruebas reservadas solamente a vehículos de competición contemplados en las homologaciones fiscalizadas por la autoridad deportiva de aplicación de los reglamentos deportivos vigentes.

El comienzo de las actividades ha sido agendado para el venidero sábado 15 de agosto (15/8/2020) a partir de las 10:00 hs., el acceso a las instalaciones del autódromo ha sido fijado a partir de las 08:30 hs. para los trámites previos de verificación al ingreso; la participación queda sujeta a la previa confirmación, vía inscripción electrónica, del piloto y sus asistentes, no pudiendo exceder el número de UN (01) PILOTO y CUATRO (04) CONCURRENTES, por vehículo de competición; cada equipo deberá cumplimentar al momento de presentarse al acceso al autódromo con la totalidad de las exigencias establecidas en protocolos sanitarios y –una vez en predio- acatar todas las disposiciones en materia de seguridad fijadas para la permanencia en el predio, respetando las consignas que le serán impartidas por el personal afectado sobre ubicación en perímetro asignado y distanciamiento social. Al momento del ingreso al autódromo, en portón de acceso, el personal afectado por el CVE requerirá la desinfección del vehículo de competición, del vehículo auxiliar y elementos accesorios (herramientas, matafuegos, indumentaria, etc.); los asistentes (pilotos y concurrentes) deberán acreditar encontrarse en condiciones de salud aptas; el piloto o concurrente deberá suscribir con carácter de declaración jurada, el formulario correspondiente, responsabilizándose por la aptitud sanitaria del firmante e integrantes del equipo. Las actividades estarán limitadas, en cuanto a pilotos y/o concurrentes, por día de entrenamiento (en predio), a un máximo de diez (10) pilotos en pista por turno (25 a 30 minutos por tanda). Cada asistente deberá llevar su kit de higiene personal identificado y homologado por autoridad de aplicación (alcohol en gel, toalla, jabón, barbijo). Deberá exhibir cartelería expuesta con los protocolos de higiene por el Covid-19, tales como lavado correcto de manos, higiene de superficies y objetos, higiene respiratoria.

Se procede a publicar en página web del CVE., medios de prensa y redes sociales, la replicación de esta información, con detalle del procedimiento a observar para inscripción de pilotos y/o concurrentes y vehículo participante de las pruebas.-

Queda claramente establecido que indefectiblemente no se permitirá el ingreso a ninguna persona que no esté previamente informada (nombre, D.N.I. y función asignada) por el responsable de cada equipo, como así tampoco de persona alguna que no reúna las condiciones sanitarias exigidas, ni de vehículos o elementos auxiliares que no reúnan las mismas, así también los menores de edad, personas mayores de 60 años y publico en general.-

Paraná, 10 agosto 2020

Comisión Directiva

Club de Volantes Entrerrianos