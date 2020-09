Caso Diego Román: “Nosotros somos inocentes, queremos que investiguen bien”

Además se refirió a un hecho que sucedió unos meses después del caso Román donde un hombre denunció el ataque de esos perros a el cuando circulaba por calle Menchaca. “Cuando me sacan los perros fue cuando un hombre entró a mi casa con un arma de fuego nose con que intenciones, ahí nos suman otra causa por ataque de perros, pero no fue así como se dio a conocer”, dijo la mujer.

“Nosotros dejamos que la justicia haga lo que tenga que hacer. No sabemos nada y pensamos que tienen que buscar al o los culpables de la muerte de Diego. Nosotros teníamos una vida tranquila, somos trabajadores con dos hijas que nos ayudan. El chiquito apareció en el límite de dos campos, nosotros no lo conocíamos apareció dentro de nuestro campo”, dijo Ivan.