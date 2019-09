Caso Baraldo: Ante un tribunal de jueces pidieron la libertad de los condenados

A continuación, Forte insistió con que Baraldo y Morandini no deberían estar detenidos. Además de reiterar lo expresado por Jauchen, la defensora aclaró que no se puede hablar de una prisión preventiva ya que cuando cesa la cautelar por vencimiento de plazos, eso es definitivo e irrevocable. Y reiteró que “están ejecutando una sentencia que no está firme”.

Este jueves a mediodía se desarrolló una nueva audiencia judicial en la que el abogado Eduardo Jauchen insistió con la libertad de Juan Pablo Baraldo y Nidia Morandini, condenados a 16 y 20 años de prisión por abuso sexual de un menor de edad. El defensor considera que no se puede ejecutar una sentencia “que todavía no está firme”.