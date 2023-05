Caruso Lombardi en CSC Radio dijo que los «pitos» están en contra de Unión: «¿No se dan cuenta?»

El ex entrenador afirma que no trabaja «porque está marcado» y puede opinar desde TN Deportivo. «Que después Unión no se queje cuando sea tarde», aseguró en declaraciones a CSC Radio de Esperanza. «Los dirigentes tienen que ocuparse porque sino te tiran a la basura», cerró.

Ricardo Caruso Lombardi, ex DT y columnista de TN Deportivo en TV, volvió a dejar en claro su opinión acerca de una campaña muy clara de los arbitrajes en el fútbol argentino para perjudicarlo a Unión. En diálogo con CSC Radio de Esperanza, a través del programa Conexión Deportiva que conducen Ariel Aiello y Diego Redonder, el entrenador se refirió a la actual situación que vive Unión con los «pitos».

«El segundo gol de Sarmiento es una risa. ¿Dónde marcaron la línea del VAR? El otro día con Santiago del Estero todos los (foules) chiquitos le cobraron en contra. ¿No se dan cuenta? No se da cuenta la gente de Unión que es todo raro en cada partido que juegan?», se preguntó el siempre polémico protagonista. «¿Por qué no se fijan que pito les toca? Que no se quejen cuando sea tarde. Hubo varios partidos que a Unión lo perjudicaron y cobraron todo en contra. Los dirigentes tiene que ocuparse porque sino te mandan a la basura».

«Si van a joder todo el tiempo con Unión, no es así. En Santiago del Estero le pitaron siempre en contra. ¿No se da cuenta la gente de Unión de que está todo raro? Ahora tiene que jugar un suspendido. Que se fijen, después que no se quejen cuando sea tarde, porque lo van a estar velando», tiró Caruso.

«Hubo varios partidos donde a Unión lo perjudicaron, cosas raras, siempre en contra. Uno puede tocar pito como técnico pero deben hacerlo los dirigentes, sino no hay alternativas. A ellos les importan los tres o cuatro que no van a descender, si esos como por ejemplo: Unión tiene 11 y el que se está por caer tiene 8, porqué siempre juega antes. Se tienen que dar cuenta. Ganó el otro día y le llenó el c… de preguntas a todos. A Lanús no lo perjudican antes, lo tienen que mirar los dirigentes», denunció el ex DT.

Luego, el mismo Ricardo Caruso amplió su visión: «Hay un montón de dirigentes que no hablan porque se quedan fuera del sistema. Voy a dar un ejemplo: al presidente de Estudiantes de Buenos Aires lo liquidaron porque escribió algunos Twitter. Otro ejemplo, habló el de Atlético Tucumán y apareció de todo… Los que hablan van a la olla de agua hirviendo».

«Con Barracas nunca hay que contarlo a los arbitrajes, van a hablar todos, está en Primera porque tiene al presidente de AFA. No es normal que esa cancha esté habilitada para jugar en Primera, una jugada de VAR la pasan rápido y una vez. Lo sabe todo el mundo pero no les importa. En el caso de Santiago del Estero tiene tres equipos en lo más alto, la mano derecha de Tapia, por más que se quejen, no les importa nada y el resto pasa a segundo plano. No es normal que de la nada que aparezca un Mundial Sub 20 en Argentina, con rivales como los que tiene en la zona, una risa. Entraste por la ventana y te ponen a equipos que no sabés cómo juegan al fútbol», agregó.

También se refirió a las quejas de Néstor Raúl Gorosito, DT de Colón: «No me sorprende que Pipo hable, a mí me hicieron juicio Toviggino y Tapia, apeló el primero y volvió a perder. Los dos manejan el fútbol argentino, porque yo opino como técnico y como periodista. Si lo hago de manera agresiva, si digo que los árbitros están mandados por un montón de cosas. Cada uno que habla en contra de AFA aparecen cartas documentos. No les importa nada, este país está muy sucio en muchas cosas y no te dejan hacer las cosas bien».

Finalmente, en cuanto a la realidad de los entrenadores argentinos, Caruso Lombardi no dudó en afirmar que «los técnicos que dirigen son los que no abren la boca. Y hay una ruedita donde están los mismos. Dan vueltas después de perder en muchos lados. Y no hay una cantidad para decir que hay técnicos para tirar para arriba. Del 2007 a 2019 pelee 11 descensos y me salvé en 10, no todos están preparados para eso. Hay que pilotearla».

Entrevista realizada en CSC Radio Esperanza – Publicada por El Litoral en www.ellitoral.com