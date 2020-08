Carta de Víctor Sarnaglia anunciando que Perotti le pidió la renuncia

Lamento no haber podido hacer más por ustedes, Dios sabe que lo intenté y huelgan las explicaciones porque ustedes en la calle y las rutas, bajo el sol y la helada requieren soluciones y no explicaciones.

Con orgullo he visto varones y mujeres cumplir con su deber arriesgando la vida, ésta vez no solo ante la violencia, sino ante un virus mortal.

Desde Gato Colorado a Rufino, en la mayor de las soledades y fríos los he visto cumplir con su deber y más, cubriendo funciones que no les eran propias, pero si necesarias.