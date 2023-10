CARSFE reclamó a los candidatos una gestión federal: “Por un país más fuerte y unido”

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol, brindó detalles del documento que emitió la entidad de cara a las elecciones del próximo domingo y que se titula “CARSFE y las elecciones 2023: por un país más fuerte y unido”.

En diálogo con la CSC Radio, Gardiol comentó: “Creímos que era un momento adecuado y oportuno para enviar un mensaje general hacia quienes se postulan para la Presidencia de la Nación y para que nuestros productores también sepa cuáles son los objetivos que pretende CARSFE de esta nueva gestión”.

En tal sentido, indicó que “entendemos que tiene que ser una gestión muy abierta, muy federal, con muchísima responsabilidad, porque no estamos pasando por un momento ni cómodo ni tranquilo sino por el contrario, con muchos inconvenientes, por lo tanto es un momento donde el razonamiento y el respeto por la ciudadanía tiene que darse a través de las distintas políticas”. “Es un mensaje para que sepan qué es lo que pretendemos de nuestros gobernantes, sea quien sea”, resumió.

Asimismo, apuntó que desde la entidad “defendemos el federalismo en el sentido de que nuestras provincias, por cuestiones de la Constitución, son autónomas pero cuando se toman decisiones de gestión y de salud para la población –y no hablo solo de la salud física sino de la salud en general, en todos los sistemas productivos, en la educación, etc- debe verse todo lo que ocurre en el país. Hay medidas que se toman o se van a tomar que son de corto plazo o no se sabe cuáles van a ser las consecuencias, y eso es lo que más preocupa. Y entendemos que son enunciados para el momento y para la captación del voto, cuando lo que deberíamos tener es una exposición lo más clara posible de cuáles serían las consecuencias que estas decisiones van a tener. Por supuesto que no van a exponer todos los planes, pero al menos no habría que ilusionar con algunas medidas que se dice que se van a tomar y no se sabe cómo ni cuándo ni dónde”.

“Cuando uno tiene la posibilidad de caminar la provincia como la caminamos desde CARSFE o cuando tenemos la posibilidad de ir a otras provincias vemos cómo se vive, vemos las necesidades que tiene la población, las necesidades que tiene el sector productivo, y en este caso particular con la sequía que no nos abandona, entonces entendemos que no hay que pensar solamente en el Conurbano bonaerense o en el denominado AMBA, hay que tener una mirada integradora y es eso lo que estamos reclamando”, explicitó.

El documento completo

CARSFE y las elecciones 2023: por un país más fuerte y unido

En pocos días más, la ciudadanía argentina concurrirá a las urnas para elegir las autoridades nacionales que regirán nuestro destino durante los próximos cuatro años.

No se trata de una fecha más, también recordamos las emocionantes elecciones ocurridas hace 40 años, con el retorno de la democracia. Como en aquella oportunidad, lo haremos en un contexto económico, social y productivo de complejas características.

Vivimos hoy en un país que aparece fragmentado en sus ideas, en sus decisiones y en sus acciones, pero lo verdaderamente doloroso es que existe una abrumadora pobreza creciente y una desigualdad e inequidad que, en muchos casos, desalientan y hasta imposibilitan una mirada de futuro esperanzadora.

Las decisiones políticas, muchas veces, tienen en cuenta especulaciones electorales y miradas de corto plazo. Dejan de lado una visión integral sobre aquello que sucede fuera de los grandes centros urbanos y se omiten las necesidades de un país profundamente federal unido por valores comunes.

Existe también un sistema virtuoso, silencioso y perseverante, compuesto por una ciudadanía argentina que no cae en falsas premisas ni en el facilismo de pensar que el progreso y el desarrollo sean algo que se puede delegar, sino que asumen la tarea con la convicción de que es necesario el esfuerzo, el trabajo, el compromiso, la identidad argentina y los valores compartidos. También de una institucionalidad que canalice la vida de la sociedad.

En momentos de dificultades tan apremiantes es indispensable volver a poner la mirada sobre las personas, sobre su potencial, su capacidad y sus posibilidades. Es necesario que quienes sean elegidos asuman la responsabilidad de acompañarlos en su desarrollo y en la promoción de cuestiones tan elementales como la educación, la salud, el trabajo, la seguridad y la justicia, en un marco de respeto por la Constitución y las leyes que nos rigen.

Volvemos a las urnas. Que sea un punto de inflexión que nos permita crecer como individuos, como sociedad, como Nación.