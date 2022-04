Carsfe no participa del tractorazo a Plaza de Mayo este sábado

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), Sara Gardiol, confirmó que la entidad no acompaña el tractorazo convocado por productores hacia Plaza de Mayo este sábado.

En diálogo con la CSC Radio, Gardiol confirmó que “como entidad no acompañamos la marcha, no porque consideremos que no corresponde ya que las personas son libres de expresarse y todos somos responsables de nuestros actos, y el mensaje que le dejamos a nuestras sociedades de base fue que aquellas que quisieran asistir, lo podrán hacer, pero pidiéndoles no usar en nombre de la Confederación”.

En otro orden de cosas, consideró “muy interesante e importante” lo sucedido en la Bolsa de Comercio de Rosario con el remate del primer lote de soja de la campaña porque “es el inicio de la cosecha gruesa con soja”.

“También hay que destacar el discurso del presidente de la Bolsa que fue muy interesante, completo, muy al hueso de las cosas que pasan y con reclamos reales que hacemos desde la producción y desde la cadena de agroindustria. Todos vemos los problemas, los entendemos, los consideramos y lo que hay que hacer es seguir actuando. Todos tenemos distintas maneras pero también todos tenemos un mismo objetivo y desde la Bolsa y desde la producción tenemos que bregar para unirnos y trabajar en ese objetivo común”, analizó.