Carrió en Esperanza: “Es muy difícil la situación de Santa Fe pero hay que plantar la semilla”

«Es pornográfica la propaganda» dijo sobre la campaña de los candidatos santafesinos y dijo sentir vergüenza ajena por el gasto realizado. Dejó sospechas que ese gasto pueda ser financiado por el narcotráfico. Hablo de la humildad de sus candidatos y pidió el apoyo a Lucila Lehmann (diputada), Andrea Martínez (intendenta) Viviana Verón (concejal) y Alejandro Galetto (senador).

En el tramo final de la campaña, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, estuvo en Esperanza acompañando a las precandidatas a intendente, Andrea Martínez, y a diputada provincial, Lucila Lehmann. También se reunió con productores agropecuarios para presentarles su proyecto de baja de retenciones agropecuarias, consensuado con el equipo económico de la fórmula Larreta – Morales.

En diálogo ante la prensa esperancina, Carrió criticó que para la campaña electoral “es pornográfica la propaganda, incluso de Juntos por el Cambio” y comparó que “ese dinero gastado en propaganda en Rosario, si hubiera tenido la mitad de esos carteles en las campañas presidenciales hubiera ganado Latinoamérica, porque sale mucho dinero, y la verdad es que me da mucha vergüenza como fundadora de Juntos por el Cambio”.

Reiteró su crítica fuerte a la campaña del frente “Unidos para cambiar Santa Fe” que protagonizan Maximiliano Pullaro, aliado de Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, y Carolina Losada, la postulante que impulsan Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y la socialista Mónica Fein, y pidió que la Justicia electoral de la provincia investigue el origen de los fondos que financiaron las actividades proselitistas de la UCR y el Pro.

En ese marco, reiteró que “por las complicidades de muchos senadores con el narcotráfico y porque entendemos que el Senado de la provincia subvierte la forma republicana de gobierno con un sistema de privilegios, decidimos ir solos. Sé que es una batalla muy difícil, sin dinero, como en el 2001, en el 2003 pero sé que acá todos plantamos la semilla, como decía Goethe en el Fausto ‘el que desea, el que lucha, el que cree, ya le ha dado sentido a su vida”.

Sobre su presencia en la ciudad y la provincia: “Vengo a presentar estos candidatos, a pedir el voto y a decirles que es muy difícil la situación de Santa Fe porque hay gente muy sana rodeada por el narcotráfico a través de todas las rutas: la 34, la 11, la Hidrovía, y se pueden apoderar también del territorio. Estamos hablando de cosas muy graves”.

“Por eso les pido que acompañen a (Eduardo) Maradona, como candidato a gobernador que es el sobrino nieto del médico, a Lucila Lehmann que ha hecho tantas denuncias contra el narcotráfico, tráfico ilegal, Traferri; y Andrea (Martínez) que es nuestra candidata a intendente, que todo el mundo la quiere y hay que darle un voto de confianza. Esto ya es una victoria para nosotros, que un grupo de gente tan valiosa a lo largo y a lo ancho de la provincia haya decidido resistir, es una victoria, y espero que muchos nos acompañen”, sentenció.

En ese marco, planteó que “con principios y convicciones me ha bastado para transitar una vida política que el año que viene cumple 30 años, estuve en todas las luchas, no me importa el poder pero sí me importa que cambie la Argentina en serio; pero creo que estamos muy cerca de una oscuridad mayor porque viene un año muy difícil para la Nación gane quien gane, porque veo propagandas y discursos que dan escalofríos, y avisé hace tiempo que si no nos moderamos, esto puede terminar en algo que ya hemos vivido, porque es el discurso de la violencia que nos manda a la calle a todo o nada”.

“Cuando uno está en una barca y hay tormenta, póngase en el centro de la barca porque si nos ponemos en los extremos nos ahogamos todos. Este es mi mensaje a nivel nacional y a nivel provincial, centremos esa semilla porque Santa Fe va a necesitar una élite de investigación de lavado de dinero, de nueva policía y de Gendarmería y eventualmente una intervención federal del Senado de la provincia para poder limpiar Santa Fe, y en segundo lugar lo veo muy difícil porque los arrendatarios están muy mal, las cosechas fueron trágicas en Argentina, sobretodo en la zona centro y el 85% del campo argentino no está bien”, reflexionó.

En relación con la situación del agro, Carrió consignó que el proyecto que tiene previsto llevar adelante “tiene que ver con una eliminación total de las retenciones, excepto la soja, el que diga que puede eliminar retenciones de soja el año que viene está mintiendo porque si no se cae el país, por lo menos hasta que entre plata de la energía. Pero hay que dejar de saquear al campo y así vamos a contraer una deuda, y a cambio de las retenciones que bajamos dos o tres puntos en soja vamos a entregar bonos en dólares con los cuales se podrán pagar impuestos para una nueva empresa, a mayor precio de su valor de mercado”.