Carolina Losada: «Estamos preparados para gobernar Santa Fe»

En una de las primeras recorridas por territorio provincial junto a su candidato a vicegobernador, Federico Angelini, la senadora nacional dijo tener «proyectos y equipos». Presentó a Duilio Rohrmann como su candidato a senador provincial por Las Colonias.

Este viernes se produjo la visita de la senadora nacional Carolina Losada como precandidata a gobernadora de la provincia en el frente Unidos para Cambiar Santa Fe. La novedad estuvo dada por la presencia de Federico Angelini, actual diputado nacional y presidente del Pro Nacional, confirmado como precandidato a vicegobernador en la misma fórmula.

También el dato saliente fue la presentación de Duilio Rohrmann como candidato a senador por el departamento Las Colonias. El actual presidente comunal de Humboldt no se presentará a la reelección en esa localidad y decidió ofrecer su candidatura como senador provincial. Será acompañado por la dirigente esperancina Graciela «Cheli» Breques como candidata suplente a senadora departamental.

La llegada de Breques al sector confirma que dirigentes del denominado «Partido Nuevo» se suman a este sector del frente ya que también integrarán la lista de concejales locales.

“Somos la primera fórmula, ya trabajamos en forma unida, con Fede lo venimos haciendo desde el 2021, tenemos proyectos, equipos y estamos preparados para gobernar Santa Fe» dijo Losada en las primeras consideraciones frente a la prensa local.

«Hoy la prioridad en la provincia es la Inseguridad, pero el próximo gobierno no debe atender un solo problema, los problemas son muchos, hay problemas en Salud, Educación, Obras Públicas que no se hicieron, por ejemplo aquí en Esperanza hacen falta cloacas, que se podrían hacer tranquilamente y no se han hecho», dijo la senadora nacional incorporando las demandas locales en su mensaje provincial.

«Sin duda que la Inseguridad nos preocupa mucho, si no tenés vida, si tu familia no está segura de que llegas a tu casa, y esto es un verdadero calvario, y el gobierno de Perotti ha dejado las calles libres para los delincuentes, y nosotros estamos encerrados, y somos los ciudadanos libres que queremos ir a laburar todos los días, y nuestra prioridad es que los ciudadanos de esta provincia puedan volver a tener libertad» dijo Losada.

La periodista y senadora nacional por Santa Fe recorrió el centro de la ciudad, se fotografió junto a Rohrmann y los candidatos locales y después compartió una entrevista televisiva antes de seguir camino a Rafaela y Sunchales.

Con respecto a los candidatos locales, el dirigente del fascendinismo Cristian Cammisi confirmó su candidatura a intendente en sociedad con el Pro y el concejal Mariano Puig será el primer candidato a concejal.