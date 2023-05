Carolina Losada confirmó que será precandidata a gobernadora

«Me duele lo que pasa en la provincia», dijo la senadora de Juntos por el Cambio en un video difundido en las redes sociales. Macri, Larreta y Bullrich salieron a respaldar su postulación.

La senadora nacional Carolina Losada (Juntos por el cambio) finalmente lanzó este lunes su precandidatura a gobernadora de la provincia de Santa Fe. Lo hizo con un video en la redes sociales en el que explicó que quiere «liderar un cambio porque me duele lo que pasa en la provincia». «Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo, que nunca trajo paz, ni orden, ni libertad», dijo.

De esta manera, la senadora se anotó como precandidata a gobernadora santafesina por la nueva alianza Unidos para Cambiar Santa Fe, que intentará arrebatarle al peronismo la Gobernación en las próximas elecciones.

Minutos después de publicar su video en las redes sociales, Losada recibió el respaldo de las máximas figuras del PRO a nivel nacional: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El de Losada fue el primero de los anuncios que se esperan para esta semana. Es que la periodista participará de las elecciones en un binomio que completará como vice Federico Angelini (presidente interino del PRO nacional). Y el cuadro de este sector de la oposición se completará con el anuncio de que el intendente Pablo Javkin irá por la reelección.

El mensaje que Losada grabó en la presentación de su precandidatura fue el siguiente:

«Decidí ser precandidata a gobernadora de la provincia. Quiero liderar un cambio porque me duele lo que pasa en la provincia.

Juntos vamos a dejar atrás al kirchnerismo, que nunca trajo paz, ni orden, ni libertad. Sé que hay muchos santafesinos que quieren a alguien sin ataduras para tomar decisiones difíciles. Con apoyos pero sin condicionamientos.

Voy a conformar un gabinete con los más capaces. Pero voy a liderar con el sentido común que hace mucho extrañamos de la política. Todos mis funcionarios van a poner sus conocimientos en beneficio de la gente. No habrá privilegios y no tendré ningún integrante comprometido con la trama narcocriminal.

Soy consciente de que vivimos momentos duros, difíciles. Lo vivo en cada charla, en cada encuentro. Pero también veo que no bajan los brazos. Veo el empuje, las ganas y la fuerza de las familias santafesinas por vivir mejor. Estoy de su lado, del lado de los que quieren salir adelante. La política ha perdido capacidad de asombro. Yo no. No voy a tolerar lo que está mal por el hecho de que se haya tolerado antes.

En política llevo dos años. Como periodista casi una vida. Mi compromiso es con la verdad. Les voy a decir siempre la verdad. Y sé que me van a ayudar a romper con las mentiras. Siempre trabajé con la mirada puesta en la gente. Y así será mi trabajo como gobernadora. Los voy a seguir mirando a los ojos.»