Carlos Lanzaro: «Creo que tendremos muchas ligas que no van a tener competencia este año»

El Concejo Federal dio recientemente el visto bueno para la vuelta a los entrenamientos de los equipos que integran las diferentes ligas del país. La cuestión parece ser tan sencilla, porque para la vuelta hay que pedir autorización y aprobación de los protocolos por parte de las autoridades provinciales y municipales. Igualmente, una de las cuestiones claves es si la vuelta a los entrenamientos, autorizadas para el 7 de septiembre, se van a poder llevar a cabo o no.

«El Concejo Federal en el comunicado lo que está haciendo es darle la potestad a las ligas para que tengan que tomar la determinación de habilitar las prácticas. Lo que AFA hace es habilitar los entrenamientos y la competencia, pero va a quedar librado a lo que resuelva cada gobierno» comenzó señalando Carlos Lanzaro. El presidente de la Federación Santafesina de Fútbol le dijo a Fútbol de Santa Fe que dirige Julián Monzón que «es algo que veo bastante difícil, la lógica es que la situación epidemiológica está complicada, y a los gobiernos se les va a dificultar tomar la determinación de la habilitación para jugar o practicar. Nosotros ya nos comunicamos con la secretaria de deportes, Claudia Giaccone, para ir teniendo una idea de que va a disponer el ministerio de Salud y que ella se pueda comunicar para ver como seguimos».

«No hay dudas que las ligas van a definir con los gobiernos sabiendo como está la situación. Creo que, en su mayoría, por no decir todas, sino se pude jugar con público, yo creo que la idea es no arrancar. Tenemos el caso de la liga ceresina y la cañadense que, si bien esta última no efectuó un comunicado, pero si en una reunión de dirigentes, se pusieron de acuerdo en que en caso de volver lo harían recién en noviembre venidero» expresó el expresidente de la Liga Santafesina de Fútbol. Lanzaro explicó que «lo que nos manifestaron de algunas ligas es que lo que volvería sería en noviembre las juveniles, con la idea de que puedan regresar los chicos al club, que les va a servir para poder cobrar la cuota y mover la institución. Ellos planificarían para jugar en enero jugando de noche la liga en el 2021 con primera y reserva».

En cuanto a gestiones por subsidios señaló que «nosotros hicimos pedidos de reuniones y ayudas, pero es algo que no prosperó, ya que ni siquiera nos han atendido. Con Claudia Giaccone hemos tenido un ida y vuelta bastante bueno, pero el gobierno está en un momento de una ayuda individual para cada club de unos 70.000 pesos. A mi criterio es muy lento, la primera ayuda en el caso de Liga Santafesina fue para Alto Verde y Newells hace dos meses. Todavía no lo han cobrado y ya fueron a sacarse la foto».

«La vuelta está pensada para todos, cuando nosotros consultamos es para que vuelva primera, reserva e inferiores. Las decisiones que tome cada liga eso dependerá de las respuestas que tengamos. Es algo que analizaremos la próxima semana en reunión de la Federación, si es que tenemos alguna respuesta más o menos certera del gobierno, empezar a ver cómo se puede ir planificando. Si bien hay tiempo para el 7 de septiembre, hay que entender que las reuniones con las instituciones deben programarse para ver cuando volver a los entrenamientos y cuando a la posible actividad deportiva. Y si esa actividad es sin público, ver lo que piensa el gobierno, y si siguen en dicha postura saber que determinaciones tomar con las ligas y los clubes» remarcó Lanzaro.

También comentó que «no digo que sea fácil la respuesta que nos tienen que dar. Pero es como que la decisión de jugar o no, depende de nosotros. La resolución la tienen que tomar las ligas y el gobierno provincial, así que habrá que trabajar en eso. Creo que tendremos muchas ligas que no van a tener competencia este año, eso de acuerdo a lo que pude hablar con los presidentes de clubes. Las instituciones están golpeadas, el tema ya no es si van a poder jugar, sino que si algunos clubes van a poder arrancar».

Fuente: UNO Santa Fe