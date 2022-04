Carlos Brilloni es el nuevo secretario de Seguridad de Santa Fe

Tras el escándalo que ocasionó el viaje al exterior del ahora ex secretario de Seguridad, Jorge Bortolozzi, en medio de la ola de crímenes que no para en Rosario, el gobernador Omar Perotti solicitó su renuncia y este mediodía el ministro Jorge Lagna puso en funciones a su reemplazante, Carlos Brilloni.

En ese marco, Lagna se refirió a la polémica, especialmente porque Bortolozzi había argumentado que su superior estaba al tanto del viaje. “Acá no hay autorizaciones, hay responsabilidades. Me dijo que se iba a ausentar unos días, no sabía ni adónde”, aseguró Lagna.

En tal sentido, remarcó que “las consecuencias de los actos de los funcionarios exceden la media de una persona normal” y que, en función de ello “en este momento había que decidir su salida del gobierno”.

“Esto no resiente para nada nuestro trabajo, nos vamos a ver fortalecidos”, aseguró y dejó en claro que no se trataba aquí de imputaciones funcionales: “Es un tema personal de Bortlozzi, cometió un error y decidimos que no podía seguir”.

Frente a la grave situación de la seguridad, anunció que en los próximos días se incorporarán 180 patrulleros. En particular con lo que tiene que ver con la violencia narco, remarcó que allí se trata de reforzar la investigación, el trabajo con el Ministerio Público de la Acusación y la tarea de la Justicia Federal, todo en lo cual se trabaja intensamente.

También sostuvo que en los próximos días llegará el refuerzo de efectivos de fuerzas federales prometidos por la Nación, que se vio demorado por cuestiones “administrativas”.

Quien es Claudio Brilloni

Claudio Brilloni es comandante retirado de Gendarmería, antiguo jefe de la Región 8 de esa fuerza nacional desde septiembre de 2016 a diciembre de 2017, con jurisdicción en la provincia de Santa Fe.

Ingresó a Gendarmería Nacional en 1981 y fue recorriendo los distintos grados de la fuerza en distintas provincias, como Corrientes y Misiones, y también en la Ciudad de Buenos Aires.

En su carrera profesional se destaca su desempeño como jefe del equipo de investigaciones de delitos federales, entre 1991 y 1992. En Salta fue jefe del centro de apoyo y adiestramiento antidroga.

En el 2014, Brilloni estuvo al mando del operativo que Gendarmería Nacional llevo adelante en la ciudad de Rosario, con el desembarco de 3.500 gendarmes que decidió el entonces ministro de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, para combatir el delito y el narcotráfico.

Finalmente, se incorporó al ministerio de Seguridad de Santa Fe en diciembre del 2021 como secretario de Prevención y Control Ciudadano.

