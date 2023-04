Carena reclamó: “El sector del transporte de carga no da más”

El presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Carga de Esperanza, Jorge Carena, se refirió a la realidad del sector aquejado fuertemente por la falta de trabajo debido a la sequía que afectó al campo.

En diálogo con la CSC Radio, Carena señaló que “según la Bolsa de Comercio habrá más de un millón de viajes menos según los parámetros que tienen de la cantidad de unidades que entran a los puertos de Rosario y San Lorenzo, y esto es por el gran problema que tuvimos con la sequía que repercute en el traslado de los granos”.

“Como empresa se sigue pagando patente, seguros, personal y demás, mientras que hay muy poco tráfico en las rutas, especialmente en la autopista Rosario-Santa Fe donde se da el mayor tráfico de camiones de cereales. A su vez esa autopista está totalmente deteriorada y por eso se presentó una nota para que nos reciba el director de Vialidad de la provincia para presentarle el estudio que hizo el Departamento de Infraestructura de Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas), pero no tuvimos respuestas”, mencionó.

“No tenemos respuestas ni de los gobiernos provinciales ni nacional. Por eso se pide a las autoridades de la provincia, desde cada Cámara de cada provincia que tiene contacto con diputados, senadores, gobernadores que no están ajenos a lo que pasa en ningún lugar del país. En Santa Fe el gobernador no recibió al autotransporte de carga nunca, ni antes para contarnos cuál era su plan de gobierno y menos ahora que es gobernador”, reclamó.

En tal sentido, criticó que “con (el ministro de Producción, Daniel) Costamagna estuvimos cuando asumió en diciembre de 2019 y nunca más tuvimos una convocatoria pese a que le planteamos todos los problemas que tenemos de cubiertas, de patentes, ingresos brutos que son de los más altos del país. Todas estas cosas las autoridades la saben”.

Ante esto, resaltó que “el planteo es que no da más el sector y no llegamos más con la cantidad de costos que tenemos, a lo que se suman los aumentos de combustibles de 4% todos los meses. No sabemos más cómo manejarnos con el problema de los costos”.